বিশ্বের পঞ্চম বিলিয়নিয়ার সংগীতশিল্পী বিয়ন্সে
গানের জগতে বিশ্বখ্যাত সংগীতশিল্পী বিয়ন্সের সাফল্য ও বাণিজ্যিক ক্ষমতা এক নতুন ইতিহাস তৈরি করেছে। ফোর্বস জানিয়েছে, এখন পঞ্চম বিলিয়নিয়ার শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন তিনি। বিয়ন্সে এই বিরল ক্লাবের সদস্য হয়েছেন, যেখানে ইতিমধ্যেই রয়েছেন তার স্বামী, রিহানা, ব্রুস স্প্রিংস্টিন এবং টেইলর সুইফট।
এই সাফল্য এসেছে জীবন্ত অনুষ্ঠানের অসাধারণ ধারাবাহিকতার ফলে। তার ‘কাউবয় কার্টার’ ভ্রমণ reportedly টিকেট বিক্রিতে চারশো মিলিয়নেরও বেশি আয় করেছে। সাথে মেরচ্যান্ডাইজ বিক্রিতে আরও পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে। তার পূর্ববর্তী ‘রেনেসাঁ’ বিশ্বভ্রমণও প্রায় পাঁচশত ঊনষাট মিলিয়ন ডলার আয় করে। সেটি তাকে বিশ্বের অন্যতম বাণিজ্যিকভাবে সফল লাইভ পারফর্মার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
বিয়ন্সে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তার ব্যবসার পরিধি বিস্তৃত করেছেন। তিনি লঞ্চ করেছেন চুলের যত্নের ব্র্যান্ড, হুইস্কির লেবেল এবং দীর্ঘকালীন ফ্যাশন লাইন। তবে ফোর্বসের মতে, তার সম্পদের বড় অংশ এখনও সংগীত থেকে আসে। ভ্রমণ, গানগুলোর আয় এবং নিজের কাজের মালিকানা তার অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যের ভিত্তি।
২০১০ সালে তিনি পার্কউড এন্টারটেইনমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেন, যার মাধ্যমে তার গান, সিনেমা, কনসার্ট এবং ডকুমেন্টারি নিজস্ব পরিচালনায় আসে। এমন নিয়ন্ত্রণ তার কর্মজীবনের মূল ভিত্তি।
তার ২০২৪ সালের ‘কাউবয় কার্টার’ অ্যালবামও একটি সৃজনশীল উচ্চতা অর্জন করে এবং তাকে প্রথমবারের মতো ‘অ্যালবাম অফ দ্য ইয়ার’ পুরস্কার এনে দেয়। পরবর্তী ভ্রমণ ২০২৫ সালের সর্বোচ্চ আয়ের সংগীত ভ্রমণ হিসেবে রেকর্ড হয়।
শুধুমাত্র বিয়ন্সের ‘কাউবয় কার্টার’ ভ্রমণেই ৩৫০ জন কর্মী নিযুক্ত ছিল, ১০০টি বড় যানবাহনে সরঞ্জাম বহন করা হয়েছিল এবং ৮টি বোয়িং বিমান ব্যবহার করা হয়েছিল।
বিয়ন্সের যাত্রা অবশ্য স্টেডিয়ামের সাফল্যের আগেও শুরু হয়েছিল। ১৯৯০-এর দশকে ‘ডেস্টিনি’স চাইল্ড’ দলের সদস্য হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন এবং ২০০০-এর দশকে সলোর ক্যারিয়ার শুরু করেন। আজ তিনি গ্র্যামি ইতিহাসে সর্বাধিক পুরস্কৃত ও মনোনীত শিল্পী হিসেবে রেকর্ডধারী।
ফোর্বস জানিয়েছে, ২০২৫ সালে বিশ্বে তিন হাজারের বেশি বিলিয়নিয়ার রয়েছেন।
