বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪১ এএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
খালেদা জিয়ার জানাজায় জনসমুদ্র নিয়ে যা বললেন অপূর্ব

ক্ষমতার বাইরে থেকেও মানুষের হৃদয়ে কতটা গভীর জায়গা করে নেওয়া যায় তার এক অনন্য দৃশ্য দেখা গেল রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউয়ে। বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিতে লাখো মানুষের ঢল নামলে পুরো এলাকা পরিণত হয় জনসমুদ্রে।

বুধবার বিকেল ৩টার দিকে অনুষ্ঠিত জানাজায় রাজধানীসহ দেশের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ জড়ো হন। ভোর থেকেই সর্বস্তরের মানুষের উপস্থিতিতে মানিক মিয়া এভিনিউয়ে তৈরি হয় এক আবেগঘন পরিবেশ। দীর্ঘ সময় ধরে মানুষের স্রোত চলতে থাকে, যা প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য হিসেবে ধরা দেয়।

জানাজায় অংশ নেওয়া মানুষের কয়েকটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেন অভিনেতা জিয়াউল ফারুক অপূর্ব। ছবির ক্যাপশনে তিনি লেখেন, ‘ক্ষমতার বাইরে গিয়েও যে মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেয় এই জনসমুদ্র তার প্রমাণ। মহান আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করেন। আমিন।’

এর আগে বুধবার সকাল ৮টা ৫৩ মিনিটে খালেদা জিয়ার মরদেহ রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে গুলশানে নেওয়া হয়। প্রথমে ফিরোজায় নেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও পরে মরদেহটি গুলশানের ১৯৬ নম্বর বাসা, তারেক রহমানের বাসভবনে নেওয়া হয়।

সেখান থেকে দুপুরে মরদেহ মানিক মিয়া এভিনিউয়ে আনা হয়। জানাজা শেষে বিকেল ৪টা ৪০ মিনিটের দিকে তাকে তার স্বামী ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে দাফন করা হয়।

 

