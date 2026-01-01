  2. বিনোদন

সবচেয়ে কঠিন রেজুলেশন চিরকুটের সুমীর

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৩৬ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
শারমীন সুলতানা সুমী। ছবি: সংগৃহীত

নতুন বছরে অনেকে অনেক রকম রেজুলেশন বা করণীয় নির্ধারণ করেন। কিছুদিন পরই আর সেটা মেনে চলতে পারেন না। এ বছরও নতুন রেজুলেশন ঠিক করেছেন অনেকে। তাদের অন্যতম চিরকুট ব্যান্ডের ভোকাল শারমীন সুলতানা সুমী। তার রেজুলেশনটিই সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন রেজুলেশন।

চিরকুটের ভোকাল হিসেবে ব্যতিক্রম এক ফিগার শারমীন সুলতানা সুমী। কপালে বড় টিপ, নাকে বড় নথ তার সিগনেচার স্টাইল। এই স্টেটমেন্ট তাকে আলাদা করেছে সব নারী-শিল্পীদের মধ্যে। দীর্ঘদিন ধরে টিপ পরলেও সুমীর ধারণা এখনও কপালের ঠিক মাঝখানে টিপ পরতে হিমশিম খেতে হয় তাকে। সে প্রসঙ্গে রসিকতাচ্ছলে তিনি লিখেছেন ফেসবুকে।

ফেসবুকে নিজের একটি টিপ পরা ছবি পোস্ট করে শারমীন সুলতানা সুমী লিখেছেন, ‘নতুন বছরের রেজুলেশন, কপালের টিপটা যাতে মাঝখানে ঠিকঠাক পরতে পারি। ২০২৬, স্বাগতম জাদুর শহরে।’

প্রায় আট বছর বিরতির পর গত বছর নতুন অ্যালবাম প্রকাশ করে চিরকুট। ‘ভালোবাসা সমগ্র’ নামের অ্যালবামটিতে রয়েছে নতুন ১০টি গান। গানগুলোর কথা ও সুর করেছেন সুমী নিজেই।

২০০২ সালে যাত্রা শুরু করে চিরকুট। লোকগান, রক, ফোক-ফিউশন, সুফি এবং আধুনিক ধারার সংগীতকে মিশিয়ে তারা তৈরি করেছে স্বতন্ত্র এক সংগীতভাষা। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নরওয়ে, শ্রীলঙ্কা, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে কনসার্টে অংশ নিয়েছে দলটি।

চিরকুটের উল্লেখযোগ্য অ্যালবাম হচ্ছে ‘চিরকুটনামা’, ‘যাদুর শহর’ ও ‘উধাও’। দলটির ‘কানামাছি’, ‘দুনিয়া’, ‘ঢাকার সান্নিধ্যে’, ‘এই শহর আমার’, ‘আহা রে জীবন’, ‘জাদুর শহর’ গানগুলো জনপ্রিয়তা পেয়েছে। পাশাপাশি চলচ্চিত্রের গানে কণ্ঠ দিয়ে এবং আবহসংগীত করেও প্রশংসা কুড়িয়েছে চিরকুট। অমিতাভ রেজা পরিচালিত ‘আয়নাবাজি’ সিনেমার গান ‘না বুঝি দুনিয়া’ গানটি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছিল।

এমআই/আরএমডি

 

