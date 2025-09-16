কালজয়ের পথে তার গাওয়া গান

কালজয়ের পথে তার গাওয়া গান
মাসখানেক পর অবমুক্তির ৮ বছর পার করবে ‘আহারে জীবন’ গানটি। আর মাত্র ৪ বছর পর যুগপূর্তি। তখন হয়তো বলা যাবে একটা কাল জয় করে ফেলল আরও এক নারী কণ্ঠশিল্পীর একটি গান। সেই শিল্পীর নাম শারমীন সুলতানা সুমী, চিরকুট ব্যান্ডের ভোকাল। আজ তার জন্মদিন।
বাড়িতে বিদ্যুৎ চলে গেলে তার বাবা বলতেন, ‘সুমী, হারমোনিয়ামটা নিয়ে আয়।’ শুরু হতো গান। বাবা নাটক করতেন। মেয়ে হয়েছেন কণ্ঠশিল্পী, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে সুমী আজ ভীষণ জনপ্রিয় শিল্পী। প্রায় দুই যুগের সঙ্গীতযাত্রায় দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আধুনিক বাংলা গানকে তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ছড়িয়ে দিতে ভূমিকা রেখেছেন।
চিরকুট ব্যান্ডের ভোকাল, গীতিকার, সুরকার শারমীন সুলতানা সুমী। খুলনার খালিশপুর থেকে এসেছিলেন রাজধানী ঢাকায়। পাড়ি দিয়েছেন দীর্ঘ সংগ্রামের পথ। আজ তিনি বহু নারী-পুরুষের প্রেরণা। সংগীতে অবদানের জন্য অনন্যা পুরস্কার, ব্র্যান্ড ফোরাম অ্যাওয়ার্ড, এসিআই-ক্যানভাস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন তিনি। তাদের ব্যান্ড চিরকুট পেয়েছে চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড, আরটিভি মিউজিক অ্যাওয়ার্ড। ‘আহারে জীবন’ গানটির জন্য ভারতের ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কারের জন্য পেয়েছে তিনটি মনোনয়ন।
চলতি বছর দীর্ঘ বিরতির পর নতুন অ্যালবাম প্রকাশ করেছে সুমীর ব্যান্ড ‘চিরকুট’। ‘ভালোবাসাসমগ্র’ নামের অ্যালবামটিতে রয়েছে নতুন ১০টি গান। গানগুলোর কথা লিখেছেন ও সুর করেছেন ব্যান্ডের প্রধান ভোকাল শারমিন সুলতানা সুমি। স্পটিফাই, অ্যাপল মিউজিক, ইউটিউব, ফেসবুক মিউজিকসহ সব ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অ্যালবামের গানগুলো শোনা যাচ্ছে। চলতি বছর মোট ১৩টি গান প্রকাশিত হয়েছে দলটির। এ যাত্রা অব্যাহত থাকবে।
চিরকুটের উল্লেখযোগ্য অ্যালবামগুলো হচ্ছে ‘চিরকুটনামা’, ‘জাদুর শহর’ ও ‘উধাও’। ‘কানামাছি’, ‘দুনিয়া’, ‘ঢাকার সান্নিধ্যে’, ‘এই শহর আমার’, ‘জাদুর শহর’ দলটির শ্রোতাপ্রিয় গান। পাশাপাশি প্লেব্যাক করেছেন দলের ভোকাল সুমি, দলটি করেছে আবহসংগীতের কাজও। ‘আয়নাবাজি’ সিনেমার ‘না বুঝি দুনিয়া’ ও ‘ডুব’ সিনেমায় ‘আহারে জীবন’ গান দুটি ভীষণ জনপ্রিয়।
