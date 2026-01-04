  2. বিনোদন

ওটিটিতে না থাকার কারণ জানলেন শামীম

প্রকাশিত: ০১:১১ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
ওটিটিতে না থাকার কারণ জানলেন শামীম
যতটা আলোচিত, ততটাই সমালোচিত অভিনেতা শামীম হাসান সরকার। তবুও ইউটিউবভিত্তিক নাটকে যেন তিনি একেবারেই হিট মেশিন। ভিউয়ের হিসেবে তার নাটকগুলো বরাবরই এগিয়ে। সমসাময়িক অনেক অভিনয়শিল্পী ওটিটিতে নিয়মিত কাজ করলেও শামীম এখনো সে তালিকায় নেই। অভিনেতার দাবি, তার নামে ছড়ানো বদনামই এর বড় কারণ।

সম্প্রতি একটি গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজের অবস্থান নিয়ে খোলামেলা কথা বলেন শামীম। নিজের কোনো ঘাটতি আছে কি না-এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ওটিটির কাজ বেশি করা টিম বা পরিচালকদের সঙ্গে তার তেমন আড্ডা কিংবা হাই-হ্যালো নেই। পরিচয়ের অভাবেই যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি। এটাকে নিজের ব্যর্থতা হিসেবেই দেখেন তিনি।

শামীমের ভাষায়, কেন জানি অনেকের কাছেই তার বদনাম বেশি। সেই বদনাম কেউ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবেই ছড়ায়। কী ধরনের বদনাম-এ প্রশ্নে অভিনেতা বলেন, ২০১৮ সাল থেকে তিনি নিয়মিত কাজ করছেন। সে সময় ইউটিউবকেন্দ্রিক কিছু কাজ করায় এক শ্রেণির মানুষ তাকে ‘ইউটিউবার’ বলে ছোট করার চেষ্টা করত। তাদের বানানো একই গল্প বারবার ছড়িয়ে তাকে পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

তার দাবি, এই বদনাম ছড়ানোর পেছনে কখনো কখনো নিজের সহকর্মীরাও জড়িত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তার মার্কেট নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে শামীমের বিশ্বাস, সৎ পথে থাকলে এসব খুব বেশি ক্ষতি করতে পারে না। তিনি বলেন, এখন বুঝতে পারছেন বদনাম অনেকটাই কমেছে। গত চার-পাঁচ মাসে তার বিরুদ্ধে তেমন কোনো অভিযোগ শোনেননি।

কাজের দিক থেকে গেল মাসে বেশ ব্যস্ত ছিলেন শামীম হাসান সরকার। তিনি অভিনয় করেছেন ‘আতা অ্যান্ড তোতা ব্রাদার্স’, ‘সার্টিফিকেট’সহ একাধিক নাটকে। সম্প্রতি ‘কাশ্মীরি বউ’ শিরোনামের নাটকে তাকে দেখা গেছে, যেখানে তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন জেবা জান্নাত।

