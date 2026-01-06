  2. বিনোদন

কনকনে শীতে গ্রামের মাটির চুলায় কী রান্না করছেন জয়া আহসান

প্রকাশিত: ১১:৩০ এএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
রান্না করছেন জয়া আহসান

কনকনে শীতের সকালে গ্রামবাংলার পরিবেশে সময় কাটাচ্ছেন দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, শীতের মোটা কাপড় গায়ে মাটির চুলায় রান্না করছেন তিনি।

তবে ভিডিওতেই স্পষ্ট করে জানান, রান্না তিনি খুব একটা পারেন না।

আজ মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সকালে পোস্ট করা সেই ভিডিওতে জয়া বলেন, শীতের সকালে গ্রামীণ পরিবেশে মাটির চুলায় তিনি মুরগির মাংস রান্না করছেন। তবে এই রান্না তার নিজের জন্য নয়, বরং তার পোষা কুকুর ছানাদের খাবার হিসেবে। অভিনেত্রী জানান, হালকা মশলা দিয়ে মুরগির মাংস রান্না করছেন তিনি।

রান্না প্রসঙ্গে নিজের সীমাবদ্ধতার কথাও অকপটে স্বীকার করেন জয়া আহসান। ভিডিওতে তাকে বলতে শোনা যায়, ‘আমি আসলে রান্না পারি না। তবে এই বাচ্চাদের (কুকুর) জন্য আমাকেই রান্না করতে হয়।’

পাশাপাশি মজা করেই তিনি যোগ করেন, ‘আপনারা আবার প্রত্যাশা করবেন না যে আমি অনেক রান্না পারি। আমি তেমন রান্না পারি না।’

ভিডিওতে তিনি আরও জানান, গ্রামের শীত উদযাপন খুব উপভোগ করছেন অভিনেত্রী। আজ মাটির চুলায় লাকড়ি দিয়ে নানারকম মুখরোচক রেসিপি রান্না করা হবে। সেখানে থাকবে গরুর মাংস। তবে জয়া গরুর মাংস খান না স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য। তিনি কেবল মাংসের তরকারির ঝুল খেতে পছন্দ করেন।

গ্রামের শীত, মাটির চুলা আর প্রাণির প্রতি ভালোবাসা মাখা জয়ার এই ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ সাড়া ফেলেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই তার এই মানবিক ও গ্রামঘেঁষা রূপের প্রশংসা করছেন।

 

