নতুন সিনেমায় দুই চরিত্রে সালাহউদ্দিন লাভলু

নতুন সিনেমায় দুই চরিত্রে সালাহউদ্দিন লাভলু
জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী ও নির্মাতা সালাহউদ্দিন লাভলু নতুন সিনেমা ‘সিক্রেট’-এ অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। তরুণ নির্মাতা বন্ধন বিশ্বাস পরিচালিত এই সিনেমায় যুক্ত হওয়ার খবর প্রকাশের পর থেকেই দর্শক মহলে তৈরি হয়েছে বাড়তি আগ্রহ।
নির্মাতা বন্ধন বিশ্বাস জানান, ‘সিক্রেট’ সিনেমায় সালাহউদ্দিন লাভলুকে দেখা যাবে একেবারে ভিন্ন দুই চরিত্রে। এর মধ্যে একটি চরিত্র ইতিবাচক, অন্যটি নেতিবাচক। একই সিনেমায় দুই বিপরীতধর্মী চরিত্রে লাভলুর উপস্থিতি গল্পকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে বলে আশা করছেন তিনি।
সিমেনাটি নিয়ে সালাহউদ্দিন লাভলু বলেন, ‘পরিচালক যখন গল্পটা শোনান, তখনই ভালো লেগে যায়। গল্পের সঙ্গে আমার চরিত্রটি খুব ইন্টারেস্টিং। এখানে একটা চ্যালেঞ্জিং দিকও আছে। সবকিছু মিলিয়েই কাজটি করতে রাজি হয়েছি।’
নির্মাতা সূত্রে জানা গেছে, আগামী ১০ জানুয়ারির মধ্যেই ঢাকায় সিনেমাটির প্রথম লটের শুটিং শুরু হবে। টানা কয়েক দিন শুটিং চলবে। এরপর ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বিতীয় লটের শুটিংয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। শুটিং লোকেশনসহ অন্যান্য প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন।
‘সিক্রেট’ সিনেমার প্রধান দুই চরিত্রে অভিনয় করছেন ঢাকাই চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নায়িকা অপু বিশ্বাস এবং অভিনেতা আদর আজাদ। এই নতুন জুটিকে ঘিরে প্রত্যাশাও বেশ বড়।
সিনেমাটি নিয়ে অপু বিশ্বাস বলেন, ‘দুই বছর পর একটি সিনেমায় যুক্ত হচ্ছি। সিনেমার নাম “সিক্রেট”। এখানে দুজন সুদর্শন নায়ক আমার সঙ্গে কাজ করছে। আদর আজাদ একজন পরীক্ষিত অভিনেতা। আরেকজন ছোটপর্দার পরিচিত মুখ- এটাই তার প্রথম সিনেমা। তাকে আমরা ওয়েলকাম জানাচ্ছি। বন্ধন বিশ্বাসের সঙ্গে এটি আমার তৃতীয় কাজ। তিনি একজন পরীক্ষিত পরিচালক। সব মিলিয়ে আশা করি ভালো একটি সিনেমা হবে।’
এদিকে নির্মাতা বন্ধন বিশ্বাস জানান, ‘সিক্রেট’ একটি ভিন্নধর্মী গল্পের সিনেমা। এতে থাকবে রহস্য, আবেগ ও নাটকীয়তার সমন্বয়। শক্তিশালী গল্প ও অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের নতুন কিছু উপহার দেওয়াই তাদের মূল লক্ষ্য।
