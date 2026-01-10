  2. বিনোদন

তামিম ইকবালকে ‘দালাল’ বলায় হামিন আহমেদের প্রতিবাদ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৫ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
তামিম ইকবালকে ‘দালাল’ বলায় হামিন আহমেদের প্রতিবাদ
তামিম ইকবাল ও হামিন আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশ দলের ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘিরে যখন ক্রিকেট অঙ্গনে তর্ক-বিতর্ক চলছে, তখন বিসিবির এক পরিচালকের মন্তব্য নতুন করে আগুনে ঘি ঢালল। জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালকে ইঙ্গিত করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করা ওই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন সাবেক ক্রিকেটার ও জনপ্রিয় ব্যান্ড মাইলসের সদস্য হামিন আহমেদ।

ঘটনার সূত্রপাত গত বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি)। এক অনুষ্ঠানে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিজের মতামত তুলে ধরেন তামিম ইকবাল। বিশ্ব ক্রিকেটে বাংলাদেশের অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলেন তিনি। সেই বক্তব্যের একটি ফটোকার্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেন বিসিবির পরিচালক এম নাজমুল ইসলাম। ‘ফ্রেন্ডস’ প্রাইভেসিতে দেওয়া পোস্টে তিনি লেখেন, ‘এইবার আরো একজন পরিক্ষিত ভারতীয় এজেন্টের আত্মপ্রকাশ বাংলার জনগণ দুচোখ ভরে দেখল।’ পোস্টটি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া।

এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে হামিন আহমেদ ফেসবুকে লেখেন, একজন ক্রিকেটে কোনো অবদান না রাখা ব্যক্তি কীভাবে এমন গুরুত্বপূর্ণ পদে বসেন, তা তার বোধগম্য নয়। তামিম ইকবালের মতো দেশের অন্যতম সেরা ক্রিকেটারকে ‘দালাল’ বলা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য এবং আপত্তিকর বলে মন্তব্য করেন তিনি।

একই পোস্টে হামিন আরও বলেন, একজন সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার হিসেবে তিনি এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানান। তার মতে, ওই বিসিবি পরিচালক সস্তা মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন এবং দেশের ক্রিকেটের সম্মান রক্ষায় তাকে পদ থেকে সরানো উচিত। পাশাপাশি তামিম ইকবালসহ দেশের সব ক্রিকেটার ও ক্রিকেটপ্রেমীর কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবিও জানান তিনি।

আরও পড়ুন:
আফসানা মিমি কেন হাসপাতালে জন্মদিন কাটান 
কেন অভিনয় ছাড়লেন প্রসূন আজাদ, নিজেই জানালেন অভিনেত্রী 

এদিকে এই ঘটনার পর তামিম ইকবালের পাশে দাঁড়িয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তার একাধিক সতীর্থ ক্রিকেটার। তাদের মধ্যে রয়েছেন স্পিনার তাইজুল ইসলাম, সাবেক অধিনায়ক মুমিনুল হক এবং পেসার তাসকিন আহমেদ। একই সঙ্গে ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াবও বিসিবির কাছে একটি প্রতিবাদলিপি পাঠিয়েছে বলে জানা গেছে।

এমএমএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

আফসানা মিমি কেন হাসপাতালে জন্মদিন কাটান

আফসানা মিমি কেন হাসপাতালে জন্মদিন কাটান

প্রকাশ হলো ‘মার্বেল’ সিনেমার ফার্স্ট লুক পোস্টার

প্রকাশ হলো ‘মার্বেল’ সিনেমার ফার্স্ট লুক পোস্টার

ঈদে আসছে ২ মাল্টিপ্লেক্স, এক সিঙ্গেল স্ক্রিন

ঈদে আসছে ২ মাল্টিপ্লেক্স, এক সিঙ্গেল স্ক্রিন