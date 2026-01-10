প্রকাশ হলো ‘মার্বেল’ সিনেমার ফার্স্ট লুক পোস্টার
তরুণ নির্মাতা অনিক বিশ্বাসের নতুন চলচ্চিত্র ‘মার্বেল’ এর অফিসিয়াল ফার্স্ট লুক পোস্টার প্রকাশ পেয়েছে। গত বছর মহান বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর অনিক বিশ্বাস আনুষ্ঠানিকভাবে সিনেমাটির টাইটেল ঘোষণা করেছিলেন। সেই ঘোষণার ধারাবাহিকতায় গতকাল (৯ জানুয়ারি) শুক্রবার বিকেলে প্রকাশিত হয়েছে ফার্স্ট লুক পোস্টার।
পোস্টারেই মিলেছে সিনেমাটির ইঙ্গিত। এতে দেখা যায় নায়ক ম্যাক দিদার রক্তমাখা সিক্সপ্যাক শরীর, ব্যান্ডেজ জড়ানো বুক, এক হাতে দেশীয় অস্ত্র এবং অন্য হাতে শিকলে বাঁধা একটি ভয়ংকর কুকুর। পুরো পোস্টার জুড়ে রয়েছে তীব্রতা, রুক্ষতা ও আক্রমণাত্মক এক ভিজ্যুয়াল ভাষা। এমন ব্যতিক্রমী কনসেপ্ট এর আগে খুব একটা দেখা যায়নি বলে মনে করছেন অনেকেই। পোস্টার দেখেই স্পষ্ট, ‘মার্বেল’ হতে যাচ্ছে অ্যাকশন ও ভায়োলেন্সে ভরপুর এক সিনেমা, যেখানে শক্তিশালী চরিত্র ও ভিজ্যুয়াল প্রেজেন্টেশনই মূল আকর্ষণ।
নির্মাতা অনিক বিশ্বাস জানিয়েছেন, চলতি মাসের ২০ তারিখ থেকেই সিনেমাটির শুটিং শুরু হবে। কাস্টিংয়ে আরও কারা থাকছেন, সে বিষয়ে তিনি আপাতত মুখ খুলছেন না; তবে খুব শিগগিরই অফিসিয়াল ঘোষণার আশ্বাস দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ‘মার্বেল’ সিনেমার গল্প, সংলাপ ও চিত্রনাট্য-সবকিছুই লিখেছেন অনিক বিশ্বাস নিজে।
সিনেমাটি প্রযোজনা করছে সিলভার স্ক্রিন ক্রিয়েশনস। নির্মাতা সূত্রে জানা গেছে, সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি বছরেই বড়পর্দায় মুক্তি পাবে এই চলচ্চিত্র।
