ঈদে আসছে ২ মাল্টিপ্লেক্স, এক সিঙ্গেল স্ক্রিন
একের পর এক সিঙ্গেল স্ক্রিন সিনেমা হল বন্ধ হয়ে যাওয়ার বাস্তবতায় নতুন করে আশার আলো দেখাচ্ছে কয়েকটি মাল্টিপ্লেক্স প্রকল্প। ২০২৬ সালে নারায়ণগঞ্জ, বগুড়ায় নতুন ২টি মাল্টিপ্লেক্স ও শরীয়তপুরে ১টি সিঙ্গেল স্ক্রিন চালুর প্রস্তুতি চলছে।
এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জ ও বগুড়ার দুটি মাল্টিপ্লেক্স নির্মাণ করছে স্টার সিনেপ্লেক্স। প্রতিষ্ঠানটির জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক (বিপণন) মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ জানান, নারায়ণগঞ্জের জালকুঁড়ির সীমান্ত টাওয়ারে স্টার সিনেপ্লেক্সের কাজ চলমান রয়েছে। সেখানে ৩টি হল থাকবে এবং আগামী পবিত্র ঈদুল ফিতরে উদ্বোধনের পরিকল্পনা রয়েছে। অন্যদিকে বগুড়ার পুলিশ প্লাজায় স্টার সিনেপ্লেক্সের আরেকটি শাখার কাজ চলছে। এই শাখায় দুটি হল থাকবে, যা চলতি বছরেই চালু করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
সারাদেশে সিনেমা হল কমে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে নতুন প্রেক্ষাগৃহ চালুর বিষয়ে জানতে চাইলে মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘স্টার সিনেপ্লেক্স আগে থেকেই ১০০টি পর্দা চালুর ঘোষণা দিয়েছিল। নারায়ণগঞ্জ ও বগুড়ার প্রকল্পের কাজ অনেক আগেই শুরু হয়েছিল, তবে নানা কারণে শেষ হতে সময় লেগেছে।’
তিনি আরও জানান, আপাতত বড় শহরগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে হল চালু করা হবে, পরে জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও বিস্তারের পরিকল্পনা রয়েছে।
এদিকে শরীয়তপুরের জাজিরায় পদ্মা সেতু দক্ষিণ থানার পাশে নির্মাণাধীন পদ্মা সিনেপ্লেক্সের কাজও প্রায় শেষের পথে। মালিক ও চলচ্চিত্র প্রযোজক মোহাম্মদ ইকবাল জানান, সিঙ্গেল স্ক্রিনটি প্রায় ৯০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং আগামী ঈদুল আজহায় এটি উদ্বোধনের পরিকল্পনা রয়েছে। তার ভাষ্য, এলাকাটিতে এখনো কোনো সিঙ্গেল স্ক্রিন নেই, তাই দর্শকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
এ ছাড়া আরও দু-একটি মাল্টিপ্লেক্স নির্মাণের পরিকল্পনার কথাও শোনা যাচ্ছে। তবে সেগুলো নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা আসেনি।
এমআই/এমএমএফ