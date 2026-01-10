  2. বিনোদন

আফসানা মিমি কেন হাসপাতালে জন্মদিন কাটান

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:২০ এএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
আফসানা মিমি কেন হাসপাতালে জন্মদিন কাটান
আফসানা মিমি

নন্দিত অভিনেত্রী ও নির্মাতা আফসানা মিমি গত ২০ ডিসেম্বর ৫৭ বছরে পা রেখেছেন। কিন্তু প্রতি বছর জন্মদিন এলেই তিনি কোনো আয়োজন বা উদযাপনে নয়, হাজির হন ঢাকার ইস্কাটনের হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে। সেদিন সেখানে জন্ম নেওয়া শিশুদের পরিবারের অজান্তেই কিছু উপহার দিয়ে আসেন তিনি। বছরের পর বছর নিঃশব্দে এই মানবিক কাজটি করে যাচ্ছেন মিমি।

এই উদ্যোগের পেছনের কারণ সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন আফসানা মিমি। জনপ্রিয় পডকাস্ট ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’র দ্বিতীয় মৌসুমের ষষ্ঠ পর্বে রুম্মান রশীদ খানের সঙ্গে আলাপে তিনি জানিয়েছেন জীবনের নানা অজানা গল্প।

আফসানা মিমি কেন হাসপাতালে জন্মদিন কাটান

পডকাস্টে নিজের নাম নিয়েও মজার এক তথ্য জানান মিমি। ছোটবেলায় ‘মিমি’ চকোলেট খুব পছন্দ করতেন তিনি। সেখান থেকেই নিজের আগ্রহে এই নামটি বেছে নেন। তার ভালো নাম আফসানা করিম। বড় বোন অ্যানির সঙ্গে মিল রেখে পরিবারের দেওয়া ডাকনাম ছিল জুনি। বাবা ডাকতেন ‘মিম’। পরে সেখান থেকেই ‘মিমি’ নামটি নিজের করে নেন তিনি। মজা করে বলেন, ‘আমি বোধ হয় পৃথিবীর একমাত্র শিশু, যে নিজের নাম নিজেই চূড়ান্ত করেছে।’

আরও পড়ুন:
ম্যাজিক বাউলিয়ানা: সেরা ৫-এ ওঠার লড়াই
আবারও পর্দায় ফিরছে ‘পরাণ’ জুটি রাজ-মীম

জেড আই ফয়সালের প্রযোজনায় নির্মিত এই বিশেষ পর্বটি আজ (১০ জানুয়ারি) রাত ৮টায় মাছরাঙা টেলিভিশন ও রেডিও দিনরাত ৯৩.৬ এফএম-এ প্রচার হবে।

এমএমএফ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

জন্মদিনে ভয়ংকর রূপে ফিরলেন যশ

জন্মদিনে ভয়ংকর রূপে ফিরলেন যশ

বিয়ের পর শাকিবের নায়িকা হচ্ছেন পাকিস্তানের হানিয়া আমির

বিয়ের পর শাকিবের নায়িকা হচ্ছেন পাকিস্তানের হানিয়া আমির

নতুন চমক নিয়ে ফিরছে জয়-কুসুম জুটি

নতুন চমক নিয়ে ফিরছে জয়-কুসুম জুটি