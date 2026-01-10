আফসানা মিমি কেন হাসপাতালে জন্মদিন কাটান
নন্দিত অভিনেত্রী ও নির্মাতা আফসানা মিমি গত ২০ ডিসেম্বর ৫৭ বছরে পা রেখেছেন। কিন্তু প্রতি বছর জন্মদিন এলেই তিনি কোনো আয়োজন বা উদযাপনে নয়, হাজির হন ঢাকার ইস্কাটনের হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে। সেদিন সেখানে জন্ম নেওয়া শিশুদের পরিবারের অজান্তেই কিছু উপহার দিয়ে আসেন তিনি। বছরের পর বছর নিঃশব্দে এই মানবিক কাজটি করে যাচ্ছেন মিমি।
এই উদ্যোগের পেছনের কারণ সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন আফসানা মিমি। জনপ্রিয় পডকাস্ট ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’র দ্বিতীয় মৌসুমের ষষ্ঠ পর্বে রুম্মান রশীদ খানের সঙ্গে আলাপে তিনি জানিয়েছেন জীবনের নানা অজানা গল্প।
পডকাস্টে নিজের নাম নিয়েও মজার এক তথ্য জানান মিমি। ছোটবেলায় ‘মিমি’ চকোলেট খুব পছন্দ করতেন তিনি। সেখান থেকেই নিজের আগ্রহে এই নামটি বেছে নেন। তার ভালো নাম আফসানা করিম। বড় বোন অ্যানির সঙ্গে মিল রেখে পরিবারের দেওয়া ডাকনাম ছিল জুনি। বাবা ডাকতেন ‘মিম’। পরে সেখান থেকেই ‘মিমি’ নামটি নিজের করে নেন তিনি। মজা করে বলেন, ‘আমি বোধ হয় পৃথিবীর একমাত্র শিশু, যে নিজের নাম নিজেই চূড়ান্ত করেছে।’
জেড আই ফয়সালের প্রযোজনায় নির্মিত এই বিশেষ পর্বটি আজ (১০ জানুয়ারি) রাত ৮টায় মাছরাঙা টেলিভিশন ও রেডিও দিনরাত ৯৩.৬ এফএম-এ প্রচার হবে।
