ম্যাজিক বাউলিয়ানা: সেরা ৫-এ ওঠার লড়াই

ম্যাজিক বাউলিয়ানা: সেরা ৫-এ ওঠার লড়াই
লোকসংগীতের ঐতিহ্য আর আধুনিক মঞ্চের মেলবন্ধনে ফের দর্শকদের মাতাচ্ছে মাছরাঙা টেলিভিশনের জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো ‘ম্যাজিক বাউলিয়ানা’। প্রতিযোগিতার উত্তেজনা এখন তুঙ্গে। নিয়মিত শুক্র ও শনিবার রাত ৯টায় প্রচারিত এই অনুষ্ঠানে বর্তমানে চলছে স্টুডিও রাউন্ড।
আজ (৯ জানুয়ারি) শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে সেরা ৭ প্রতিযোগীর লড়াই। আর শনিবারের পর্ব শেষে দর্শক জানতে পারবেন কারা জায়গা করে নিচ্ছেন সেরা ৫-এ।
এই মৌসুমে বিচারকের দায়িত্বে রয়েছেন দেশের খ্যাতিমান লোকসংগীতশিল্পী শফি মন্ডল, সংগীত পরিচালক পার্থ বড়য়া এবং কণ্ঠশিল্পী নিগার সুলতানা সুমি। অনুষ্ঠানটির প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় আছেন আইশা খান। প্রযোজনায় রয়েছেন মনিরুজ্জামান খান ও জোবায়ের ইকবাল।
এবারের আসরে সারা দেশ থেকে ৩৮ হাজারেরও বেশি প্রতিযোগী রেজিস্ট্রেশন করেন। সেখান থেকে বাছাইকৃত ৪০ জন অংশ নেন মেগা সিলেকশন রাউন্ডে। পরবর্তী ধাপে তারা অংশ নেন গ্রুমিং সেশনে, যেখানে অভিজ্ঞ মেন্টরদের কাছ থেকে গান, পরিবেশনা ও মঞ্চ উপস্থাপনার নানা দিক শেখানো হয়। এরপর অনুষ্ঠিত হয় ‘মাস্টার সিলেকশন’, যেখান থেকে নির্বাচিত ১৯ জন প্রতিযোগী সুযোগ পান স্টুডিও রাউন্ডে অংশ নেওয়ার।
উল্লেখ্য, মাছরাঙা টেলিভিশনে এটি পঞ্চমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ‘ম্যাজিক বাউলিয়ানা’। ‘বাউল সুরে দেখাও তোমার ম্যাজিক’-এই স্লোগানকে সামনে রেখে সান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজন করা হয়েছে এই লোকসংগীতভিত্তিক রিয়েলিটি শো।
এমআই/এমএমএফ