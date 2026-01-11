কেন সরিষা ক্ষেতে দম নিচ্ছেন চঞ্চল চৌধুরী
অভিনয় দক্ষতা দিয়ে দুই বাংলায় জায়গা করে নিয়েছেন চঞ্চল চৌধুরী। সেই ধারাবাহিকতায় রেদওয়ান রনির ‘দম’ সিনেমায় অভিনয় করছেন তিনি। এরমধ্যে দেশে বাইরে সিনেমাটির শুটিংয়ে অংশ নিয়েছেন তিনি। কাজাখস্তানে শুটিং দিয়ে শুরু হয় ছবির দৃশ্যায়নের কাজ।
একটু বিশ্রাম নিয়ে গত ৩ জানুয়ারি থেকে পাবনায় দ্বিতীয় ধাপের শুটিং শুরু হয়েছে ছবিটির। সেখানে আছেন চঞ্চল।
জানা গেছে, ‘দম’ শুটিং আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। এই শুটিংয়ে অংশ নিতে চঞ্চল চৌধুরীও পৌঁছে গেছেন। সেখান থেকে আজ (১১ জানুয়ারি) রোববার ফেসবুকে একটা সরিষা ক্ষেতের ছবি পোস্ট করেন। সঙ্গে ক্যাপশন লিখেছেন, ‘গ্রামের নাম অষ্টমনিষা…… হলুদ সরিষা ক্ষেত, শীতের সকালে এখানে একটু ‘দম’ নিচ্ছি।’
‘দম’ সিনেমার মাধ্যমে বেশ কয়েক বছর পর চলচ্চিত্র পরিচালনায় ফিরছেন রেদওয়ান রনি। তার ভাষায়, ‘সত্য ঘটনার অনুপ্রেরণায় তৈরি হচ্ছে সিনেমার কাহিনি। এতে থাকবে সারভাইভাল ড্রামা। এটি একজন সাধারণ মানুষের জ্বলে ওঠার গল্প। চরিত্রটির মধ্যে এমন এক শক্তি আছে যা শুধু আমাকে নয় দর্শকদের জীবনেও অনুপ্রেরণা দেবে।’
২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ‘দম’ সিনেমার ঘোষণা আসে। তখনই জানা যায়, এতে অভিনয় করবেন চঞ্চল চৌধুরী। পরে যুক্ত হন আফরান নিশো ও পূজা চেরী। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৬ সালের রোজার ঈদে মুক্তি পাবে ‘দম’।
