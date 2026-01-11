রোজার ইনস্টাগ্রামে কার ছবি দেখা যাচ্ছে
মাত্র চার মাসের পরিচয়ে গত বছরের ৪ জানুয়ারি মেকআপ আর্টিস্ট রোজা আহমেদকে বিয়ে করেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা তাহসান খান। নতুন জীবনের শুরুতে সেই বিয়ে ঘিরে ছিল ভক্তদের উচ্ছ্বাস ও শুভেচ্ছা। কিন্তু বছর না ঘুরতেই তাদের সম্পর্কে ভাঙনের সুর শোনা যাচ্ছে।
এরই মধ্যে নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাহসান খান। তিনি জানিয়েছেন, গত বছরের জুলাই মাসের শেষ দিক থেকেই তারা আলাদা থাকছেন। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এতদিন প্রকাশ্যে কিছু বলতে না চাইলেও বিবাহবার্ষিকী ঘিরে ছড়িয়ে পড়া ভুয়া খবরের কারণে তাকে বিষয়টি পরিষ্কার করতে হয়েছে বলে জানান এই তারকা।
রোজা আহমেদের ইনস্টাগ্রামের স্ক্রিনশট
তবে বাস্তবে আলাদা থাকলেও রোজা আহমেদের ইনস্টাগ্রামে তাকালে ভিন্ন চিত্র চোখে পড়ে। এখনো তার প্রোফাইলের প্রথম পিন করা ছবিটিই তাহসানের সঙ্গে বিয়ের ছবি। শুধু তাই নয়, বিয়ের পর দেশ-বিদেশে ঘোরাঘুরির নানা মুহূর্তের ছবিও আগের মতোই রয়েছে রোজার প্রোফাইলে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাহসানকে মুছে ফেলার কোনো ইঙ্গিত এখনো দেখা যায়নি।
এদিকে নেটদুনিয়ায় শিগগিরই আনুষ্ঠানিকভাবে বিচ্ছেদের ঘোষণার গুঞ্জনও ছড়াচ্ছে। যদিও এ বিষয়ে এখনো বিস্তারিত কিছু জানাননি তাহসান।
উল্লেখ্য, রোজা আহমেদ তাহসান খানের দ্বিতীয় স্ত্রী। তিনি পেশাদার মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। নিউইয়র্কে রয়েছে তার নিজস্ব মেকআপ প্রতিষ্ঠান। এর আগে ২০০৬ সালে অভিনেত্রী রাফিয়াথ রশিদ মিথিলাকে বিয়ে করেছিলেন তাহসান খান। ২০১৭ সালে সেই দাম্পত্য জীবনের ইতি ঘটে।
