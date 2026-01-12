যে কারণে তাহসান-রোজার বিচ্ছেদ
চার মাসের পরিচয়ের পর গত বছরের মাঝামাঝি মেকআপ আর্টিস্ট রোজা আহমেদের সঙ্গে গোপনে বিয়ে করেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী তাহসান খান। সেই সুখবর ভক্তদের মাঝে চমক সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু বছরের শুরুতেই আবার চমক, তাহসান ও রোজার বিচ্ছেদের খবর।
কেন এই বিচ্ছেদ? সে নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। তাহসানের ঘনিষ্ঠজনেরা নানা রকম তথ্য শেয়ার করছেন। গণমাধ্যমে উঠে এসেছে সেইসব আলোচনার নানা অংশ।
জানা গেছে, বিচ্ছেদের মূল কারণ ছিল দুজনের ভিন্ন জীবনধারা ও প্রত্যাশা।
তাহসান চেয়েছিলেন আগের চেয়ে আরও ব্যক্তিগত ও নিরিবিলি জীবন। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কম সক্রিয় হয়ে বিনোদন অঙ্গন থেকে নিজেকে সরিয়ে সংসারে মন দেন।
অন্যদিকে রোজা বিয়ের পর সামাজিক পরিসর এবং পরিচিতি বাড়াতে উপভোগ করছিলেন।
ঘনিষ্ঠ মহলের মতে, ভিন্ন মানসিক অবস্থান ও জীবনযাপনের ধারা ধীরে ধীরে দূরত্ব তৈরি করে। প্রথমে এই ফারাক কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা হলেও শেষ পর্যন্ত পারস্পরিক সম্মানের সঙ্গে সম্পর্কের ইতি টানার সিদ্ধান্ত নেন দুজন।
তাহসান-রোজা গত বছরের জুলাই থেকেই আলাদা থাকছেন। ডিসেম্বর মাসে তাহসানই ডিভোর্সের আবেদন করেন। আবেদন কার্যকর হবে আগামী ফেব্রুয়ারিতে।
রোজা একজন প্রফেশনাল মেকআপ আর্টিস্ট। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে ব্রাইডাল মেকআপের কাজ করছেন। নিউইয়র্কে তার নিজস্ব মেকআপ প্রতিষ্ঠান রয়েছে।
এলআইএ