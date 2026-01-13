বিচ্ছেদের খবরের ভিড়ে ‘একটু শান্তি’ চাইছেন তাহসান

বিচ্ছেদের খবরের ভিড়ে ‘একটু শান্তি’ চাইছেন তাহসান
গায়ক ও অভিনেতা তাহসান খান ও রোজা আহমেদের দাম্পত্য জীবনে ভাঙনের খবর সামনে এসেছে। গত বছরের শুরুতে বিয়ের ঘোষণা দেওয়া এই দম্পতি এ বছরের শুরুতেই আলাদা হয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন। বিয়ের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তাদের সম্পর্কে চিড় ধরেছে।
শনিবার বিকেলে গণমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তাহসান খান বলেন, ‘যে গুজব ছড়িয়েছে তা সত্য। আমরা আর একসঙ্গে থাকছি না। বেশ কয়েক মাস ধরেই আমরা আলাদা আছি। শিগগির এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হবে।’
জানা গেছে, গত বছরের জুলাইয়ের শেষভাগ থেকেই তাহসান ও রোজা একসঙ্গে থাকছেন না। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই দেশজুড়ে ভক্তদের মধ্যে শুরু হয়েছে নানা প্রতিক্রিয়া। ফোনকল ও বার্তায় ভরে গেছে তাহসানের সময়। দ্বিতীয় বিয়েও কেন ভেঙে গেল-এই প্রশ্নে উত্তাল সোশ্যাল মিডিয়া ও বিনোদন অঙ্গন।
এমন পরিস্থিতিতে বেশ বিরক্ত ও ক্লান্ত তাহসান খান। সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন,‘প্রচুর সংবাদ হচ্ছে, প্রচুর ফোন কল আসছে। আমি একটু শান্তি চাই। আমাকে একটু বাঁচতে সাহায্য করুন।’
সংগীতশিল্পী হিসেবে দীর্ঘদিন ধরেই জনপ্রিয় তাহসান। নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে তার জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে যায়। কলকাতার অভিনেত্রী শ্রাবন্তীর সঙ্গে জুটি বেঁধে চলচ্চিত্রেও কাজ করেছেন তিনি।
উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ৪ জানুয়ারি মাত্র চার মাসের পরিচয়ের পর রোজা আহমেদকে বিয়ে করেন তাহসান খান। রোজা একজন পেশাদার মেকআপ আর্টিস্ট। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে ব্রাইডাল মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করছেন তিনি। নিউইয়র্কে তার নিজস্ব একটি মেকআপ প্রতিষ্ঠানও রয়েছে।
আরও পড়ুন:
আফরান নিশোর মা হয়ে সিনেমায় ফিরলেন ডলি জহুর
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী মলয় কুমার গাঙ্গুলী আর নেই
এর আগে ২০০৬ সালের ৩ আগস্ট অভিনেত্রী রাফিয়াথ রশিদ মিথিলার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তাহসান। দীর্ঘ ১১ বছরের সেই সংসারের ইতি ঘটে ২০১৭ সালে। যদিও তার দুই বছর আগেই তারা আলাদা থাকতে শুরু করেছিলেন। সেই সংসারে তাহসানের একমাত্র কন্যা আইরা তাহরিম খান রয়েছে।
এমএমএফ