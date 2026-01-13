আড়াই কোটি টাকার আইনি জটিলতায় শহিদ কাপুরের সিনেমা

আড়াই কোটি টাকার আইনি জটিলতায় শহিদ কাপুরের সিনেমা
বিশাল ভরদ্বাজ পরিচালিত ও শহিদ কাপুর অভিনীত ‘ও রোমিও’র টিজার প্রকাশের পর থেকেই দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। তবে মুক্তির আগেই আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়েছে এই বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমাটি। মুম্বাইয়ের আশি-নব্বইয়ের দশকের কুখ্যাত গ্যাংস্টার হুসেন উস্তরার জীবন অবলম্বনে সিনেমাটি তৈরি-এমন গুঞ্জনের মাঝেই নির্মাতাদের বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন তার কন্যা সনোবর।
জানা গেছে, হুসেন উস্তরার চরিত্র যেভাবে সিনেমায় তুলে ধরা হয়েছে, তাতে আপত্তি জানিয়েছেন তার মেয়ে। এতে পরিবারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে প্রযোজক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালার কাছে তিনি ২ কোটি রুপি ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন (বাংলাদেশি মুদ্রায় আড়ায় কোটিরও বেশি)। একই সঙ্গে তার অনুমতি ছাড়া যেন সিনেমাটি মুক্তি না পায়, সেই দাবিও জানানো হয়েছে।
উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে হুসেন উস্তরার জীবন নিয়ে একটি চিত্রনাট্য তৈরি করেছিলেন পরিচালক বিশাল ভরদ্বাজ। তবে ‘ও রোমিও’ সেই চিত্রনাট্যের ওপর ভিত্তি করেই নির্মিত কি না, সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। যদিও টিজারে নির্মাতারা উল্লেখ করেছেন, সিনেমাটি সত্য ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত।
শহিদ কাপুরের চরিত্র নিয়েও রয়েছে নানা কৌতূহল। সিনেমাটির আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, তিনি একজন ভাড়াটে খুনির ভূমিকায় অভিনয় করছেন, যে আফশা নামের এক নারীর প্রেমে পড়ে যায়। এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন তৃপ্তি দিমরি।
‘ও রোমিও’সিনেমায় শহিদের রূঢ় ও নৃশংস অবতার এরই মধ্যে নজর কেড়েছে। চরিত্রের প্রয়োজনে সারা শরীরে অস্থায়ী উল্কি করিয়েছেন তিনি। সিনেমাটিতে আরও অভিনয় করেছেন তামান্না ভাটিয়া, বিক্রান্ত ম্যাসি, অবিনাশ তিওয়ারি ও নানা পটেকর।
সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে ‘ও রোমিও’র। তবে আইনি জটিলতা শেষ পর্যন্ত সিনেমার মুক্তিতে কোনো প্রভাব ফেলে কি না, সেদিকেই এখন নজর সিনেমাপ্রেমীদের।
