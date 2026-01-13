  2. বিনোদন

হৃদরোগে আক্রান্ত ‘বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা’, হাসপাতালে দেখতে গেলেন দেব

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০৫ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
করিমুল হককে হাসপাতালে দেখতে গেলেন দেব। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের জলপাইগুড়ির করিমুল হক-দেশবাসীর কাছে সুপরিচিত ‘বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা’হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে পেসমেকার বসানো হয়েছে তার। অভিনেতা ও সাংসদ দেবের সহকারী সায়ন্তন রায় ভারতীয় গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ‘ভালো আছেন করিমুল। অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে। চিকিৎসকরা তাকে উঠে বসার অনুমতি দিয়েছেন। সব ঠিক থাকলে বুধবার ছাড়া পাবেন।’

করিমুলের খবর পেয়ে দেব দ্রুত হাসপাতালে যান এবং তার সঙ্গে দেখা করেন। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে দেব লিখেছেন, “দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠো করিমদা। তোমার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি। তুমিই তো আমাদের বাস্তবের ‘অ্যাম্বুলেন্স দাদা’।”

প্রশ্ন করা হয়েছিল, অভিনেতা-সাংসদের তত্ত্বাবধানেই কি চিকিৎসা চলছে? সায়ন্তন জানান, ‘অনেকেই ভাবছেন তাই, কিন্তু বাস্তবে তা নয়।’

দেবের ৫০তম সিনেমা হিসেবে পরিকল্পিত হয়েছে করিমুল হকের জীবনী সিনেমা ‘পাখির চোখ’। ভারতের পদ্ম সম্মানে ভূষিত করিমুল হক নিজের বাইককে অ্যাম্বুলেন্সে পরিণত করে জলপাইগুড়ির প্রত্যন্ত গ্রামের দুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন। মায়ের মৃত্যুশোকের পর এই মানবিক উদ্যোগের সূত্রপাত।

দেব বলেন, “অনেক বছর আগে থেকেই করিমুল হককে নিয়ে ছবি বানাব ঠিক করেছিলাম। মুম্বাইয়ের এক প্রযোজক তখন গল্পের স্বত্ব কিনেছিলেন। সিনেমাটি হিন্দিতে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব নিয়েছি।’ ২০১৮ সালে সিনেমা সূরজ বরজাত্যের সহকারী পরিচালক বিনয় মুদ্গলের তত্ত্বাবধানে আসার কথা ছিল। তাবড় অভিনেতা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দীকী, আমির খান ও সোনু সুদ চরিত্রে অভিনয়ের আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।

এরই মধ্যে দেব ছবির প্রস্তুতি শুরু করেছেন। জলপাইগুড়ি গিয়ে করিমুলের সঙ্গে দেখা করেছেন। সব ঠিক থাকলে আগামী ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু হবে ‘বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা’র শুটিং।

এমএমএফ

