  2. বিনোদন

স্থগিত ‘অঞ্জনা’ প্রকাশের ঘোষণা দিলেন মনির খান

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৪৯ পিএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
স্থগিত ‘অঞ্জনা’ প্রকাশের ঘোষণা দিলেন মনির খান
মনির খান। ছবি: সংগৃহীত

অনুরাগীদের কয়েক সপ্তাহের অপেক্ষা শেষে এবার ‘অঞ্জনা’ সিরিজের নতুন গানটি প্রকাশের তারিখ ঘোষণা করলেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী মনির খান। আগামীকাল শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় গানটি মুক্তি পাবে ‘এমকে মিউজিক২৪’ ইউটিউব চ্যানেলে। বিষয়টি নিজেই জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন শিল্পী। গানটির কথা সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন মিল্টন খন্দকার।

মনির খান প্রতি বছর জানুয়ারির প্রথম দিনে ‘অঞ্জনা’ সিরিজের নতুন গান প্রকাশ করে আসছেন। চলতি বছরও সেই পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু বিশেষ কারণে গানটির প্রকাশ স্থগিত রাখা হয়। শিল্পী জানান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের অংশ হিসেবেই তিনি গানটির মুক্তি স্থগিত করেন। এ প্রসঙ্গে মনির খান বলেন, “সব প্রস্তুতি এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আগামীকাল নির্ধারিত সময়েই ‘অঞ্জনা’ সিরিজের নতুন গানটি প্রকাশ করা হবে।”

এবারের গানটিও শ্রোতারা দারুণভাবে গ্রহণ করবেন উল্লেখ করে মনির খান আরও বলেন, “এ গানের জন্য শ্রোতারা একটি বছর অপেক্ষা করেন। এবছর জানুয়ারির এক তারিখে গানটি প্রকাশ করতে না পেরে সবার কাছে এরই মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় আমি দুঃখ প্রকাশ করেছি। তারপরেও আমার যারা একান্ত অনুরাগী রয়েছেন- তারা মানতে চাইছিলেন না। এবার তাদের অপেক্ষার পালা শেষ হলো। রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে গানটির ভিডিও করা হয়েছে। ‘অঞ্জনা ২৬’ গানটি কেমন হয়েছে সবার কাছ থেকে জানার অপেক্ষায় রয়েছি।”

প্রতি বছর মনির খানের ‘অঞ্জনা’ সিরিজের নতুন গান নিয়ে ভক্তদের মধ্যে আলাদা উন্মাদনা দেখা যায়। এবারও ‘অঞ্জনা’ সিরিজের গানটি ঘিরে শ্রোতাদের আগ্রহ তুঙ্গে রয়েছে।

এদিকে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনার জন্য ৪১ সদস্যের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। এ কমিটিতে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে মনির খানকে।

স্থগিত ‘অঞ্জনা’ প্রকাশের ঘোষণা দিলেন মনির খান

জানা গেছে, দীর্ঘ বিরতির পর সম্প্রতি আবারও বিএনপিতে সক্রিয় হয়েছেন মনির খান। দলীয় সূত্র জানায়, দলে ফেরার পর তিনি রাজপথের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন।

গত কয়েক দশক ধরে সংগীতচর্চা করে যাচ্ছেন মনির খান। অ্যালবামের পাশাপাশি চলচ্চিত্রে গান গেয়েও শ্রোতাদের মন জয় করেছেন তিনি। সংগীতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা। এখনো শ্রোতাদের নতুন নতুন গান উপহার দিয়ে যাচ্ছেন এই শিল্পী।

আরও পড়ুন:
গায়ক হওয়ার ২৯ বছর, নতুন অঞ্জনা নিয়ে আসছেন মনির খান
বিএনপি’র নির্বাচন পরিচালনা কমিটিতে মনির খান

১৯৯৬ সালে একক অ্যালবাম ‘তোমার কোন দোষ নেই’ দিয়ে অডিও ইন্ডাস্ট্রিতে ঝড় তুলেছিলেন মনির খান। এ পর্যন্ত ৪২টিরও বেশি একক অ্যালবাম বেরিয়েছে তার। তার দ্বৈত ও মিশ্র অ্যালবামের সংখ্যাও অনেক। ‘প্রেমের তাজমহল’, ‘লাল দরিয়া’ ও ‘দুই নয়নের আলো’সহ অনেক সিনেমায় গান করেছেন মনির খান।

এমএমএফ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

শিল্পকলায় ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আজকের সব শো স্থগিত

শিল্পকলায় ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আজকের সব শো স্থগিত

পরীমনির কাছ থেকে মুক্তি চান আসিফ, প্রশ্ন জেমস-শাকিবের কাছেও

পরীমনির কাছ থেকে মুক্তি চান আসিফ, প্রশ্ন জেমস-শাকিবের কাছেও

শাকিব-সাবিলার ‘লিচুর বাগানে’ এখন রাজনীতিতে!

শাকিব-সাবিলার ‘লিচুর বাগানে’ এখন রাজনীতিতে!