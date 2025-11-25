  2. বিনোদন

গায়ক হওয়ার ২৯ বছর, নতুন অঞ্জনা নিয়ে আসছেন মনির খান

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪০ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
মনির খান

জনপ্রিয় গায়ক মনির খানের সংগীতজীবনে অঞ্জনা একটি বিশেষ নাম। বলা চলে তার সাফল্যের মুকুটে দারুণ এক পালক এই অঞ্জনা। মনির খানের প্রথম অ্যালবাম ‌‘তোমার কোনো দোষ নেই’- এ ‘অঞ্জনা’ সিরিজের প্রথম গানটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে। প্রকাশের পরই গানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। এরপর থেকে কাল্পনিক এই নারী চরিত্র নিয়ে বহু গান তিনি গেয়েছেন তিন দশক ধরে। তার সবগুলোই লুফে নিয়েছেন শ্রোতারা।

সেই ধারাবাহিকতায় আবারও নতুন অঞ্জনা গান নিয়ে ফিরছেন মনির খান। আগামী বছরের প্রথম দিনই গানটি প্রকাশ হবে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছে।

আজ (২৫ নভেম্বর) মনির খানের সংগীত জীবনের ২৯ বছর পূর্তি হয়েছে। ১৯৯৬ সালের ২৫ নভেম্বর প্রকাশ হয়েছিল তার গাওয়া একক গানের প্রথম অ্যালবাম। এই বিশেষ দিনে অঞ্জনার গানটির তথ্য নিশ্চিত করেন গীতিকার ও সুরকার মিল্টন খন্দকার। নতুন গানটি নিয়ে মনিরের সঙ্গে কাজও শুরু করেন তিনি।

মনির খান এই গান প্রসঙ্গে বলেন, ‘গানটা নিয়ে মিল্টন খন্দকার ভাইয়ের সঙ্গে বসেছি গতকাল। এখনো লাইনআপ পুরো ঠিক হয়নি। সময় হাতে আছে, এর মধ্যেই সব ঠিক করে ফেলব। প্রতি জানুয়ারির শুরুতে ‘অঞ্জনা’ শিরোনামে একটি গান প্রকাশ করব।’

গায়ক হওয়ার ২৯ বছর, নতুন অঞ্জনা নিয়ে আসছেন মনির খান

মিল্টন খন্দকারের সঙ্গে মনির খান

গত কয়েক বছর ধরেই জানুয়ারিতে ‘অঞ্জনা’ সিরিজের গান প্রকাশ করছেন মনির খান। জানুয়ারির বাইরে বছরের মাঝামাঝিও এমন একটি গান প্রকাশ করার অনুরোধ আসে শ্রোতাদের কাছ থেকে। সেটি পূরণের ইচ্ছাও তার রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

‘অঞ্জনা’কে নিয়ে বহু জল্পনা থাকলেও এক সাক্ষাৎকারে মনির খান জানিয়েছিলেন, তার স্কুলজীবনের এক সহপাঠীর নামই ছিল অঞ্জনা। তিনি বলেছিলেন, ‘পাশাপাশি স্কুলে অঞ্জনা পড়ত সেভেনে, আমি নাইনে। একসঙ্গে চলাফেরার মধ্য দিয়ে দুজনের মধ্যে দারুণ বোঝাপড়া তৈরি হয়েছিল।’

ব্যক্তি জীবনে মনির খান বিয়ে করেছেন কিশোরগঞ্জের মেয়ে তাহমিনা আক্তার ইতিকে। দুই সন্তান নিয়ে তাদের সুখের সংসার।

