ধানুশ-ম্রুণাল কি সত্যি বিয়ে করছেন?

প্রকাশিত: ০৬:০৯ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
দক্ষিণ ভারতের অভিনেতা ধানুশ ও অভিনেত্রী ম্রুণাল ঠাকুরকে ঘিরে গত বছর থেকেই প্রেমের গুঞ্জন ছড়াচ্ছিলো। বছরের মাঝামাঝি শোবিজ অঙ্গন সরগরম হয়ে ওঠে। তবে ২০২৫ সালের আগস্টে ম্রুণাল স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ধানুশ তার কাছে “শুধুই একজন ভালো বন্ধু”।

এরপরও নতুন করে জল্পনা-কল্পনা তৈরি হয়েছে। কিছু প্রতিবেদনে দাবি করা হচ্ছে, এই জুটি আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি বিয়ে করার পরিকল্পনা করছেন। গুঞ্জন অনুযায়ী, বিয়ে হবে একেবারেই ব্যক্তিগত পরিসরে, যেখানে কেবল পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা উপস্থিত থাকবেন।

এর আগেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দুজনকে একসঙ্গে দেখার ছবি ও ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। বিশেষ করে ‘সন অব সরদার ২’-এর বিশেষ প্রদর্শনীতে ধানুশকে চেন্নাই থেকে মুম্বাই উড়ে আসতে দেখা যায়। ম্রুণাল তখন জানিয়ে দেন, ধানুশকে আমন্ত্রণ করেছিলেন অজয় দেবগন; এটি ব্যক্তিগত কোনো সম্পর্কের ইঙ্গিত নয়।

তবে ভিডিও ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত আরও কিছু মুহূর্ত-যেমন, ম্রুণালের জন্মদিনের পার্টিতে ধানুশের উপস্থিতি এবং ম্রুণালের সোশ্যাল মিডিয়ায় ধানুশের বোনদের ফলো করা-ভক্তদের মধ্যে নতুন আলোচনা সৃষ্টি করেছে। ভারতীয় একটি গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, ‘হ্যাঁ, তারা ডেট করছেন, তবে এটি নতুন এবং জনসমক্ষে এখনই প্রকাশ করার ইচ্ছা নেই। তবে একে অপরের সঙ্গে সময় কাটাতে তারা সংকোচবোধ করছেন না।'

প্রসঙ্গত, ধানুশের পূর্ববর্তী বিবাহ হয়েছিল রজনীকান্তের কন্যা, নির্মাতা ঐশ্বরিয়া রজনীকান্তের সঙ্গে। ২০২২ সালে তারা আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং ২০২৪ সালে বিবাহবিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়। তাদের দুই সন্তান রয়েছে।

সব মিলিয়ে, ধানুশ-ম্রুণালের ব্যক্তিগত জীবন ঘিরে ভক্তদের কৌতূহল ও আলোচনা এখন তুঙ্গে। দুই তারকা এখনও পর্যন্ত এই গুজব বা পরিকল্পনার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।

 

