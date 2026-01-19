টং দোকানে চা খেলেন নিরব, শেকড়ের টানে ছুড়ে ফেললেন গ্ল্যামার

টং দোকানে চা খেলেন নিরব, শেকড়ের টানে ছুড়ে ফেললেন গ্ল্যামার
ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় নায়ক নিরব হোসেন। সারা বছরই শুটিং এবং বিভিন্ন প্রজেক্টে ব্যস্ত থাকেন। দেশ-বিদেশে কাজের চাপ থাকা সত্ত্বেও সম্প্রতি তিনি হঠাৎ করে রাজবাড়িতে গেলেন। সেখানের গ্রামের হাটের রাস্তায় চা খেতে দেখা গেছে তাকে।
তার এই সাধারণ জীবনধারার ছবি ও ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভক্ত-অনুরাগীদের মন কেড়েছে। ভক্তদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি করেছে, রাজবাড়িতে হঠাৎ নায়ক নিরব কি করছে?
রাজবাড়ি নিরবের দাদাবাড়ি। তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা ঢাকায় হলেও রাজবাড়িতে পা রাখলেই শেকড়ের ঘ্রাণে মোহাবিষ্ট হন। মুগ্ধ হন মানুষের আন্তরিকতা ও ভালোবাসায়। তাই সুযোগ পেলেই ছুটে যান বাবার জন্মভিটায়।
সম্প্রতি পরিবারসহ বেড়াতে গিয়েছেন নিরব। সেখানে বেশ ভালো সময় কেটেছে তার। নিরব বলেন, ‘ওমরা শেষ করে এবার পরিবারকে সময় দিচ্ছি। তাই পরিবারসহ দাদার গ্রামের বাড়িতে এসেছি। এখানে তিনদিন হয়ে গেছে। গ্রামের হাট, রাস্তাঘাট আর ক্ষেতের কাজ দেখাশোনা উপভোগ করছি। দারুণ সময় যাচ্ছে।’
কাজের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘ঢাকায় ফিরে নতুন একটি সিনেমার শুটিং শুরু করবো। কাজের ব্যস্ততার কারণে পরিবারের জন্য সময় বের করা খুব কঠিন। তাই এই বিরতি পরিবারকে সঙ্গে কাটাতে চাচ্ছি। পরিবারের সঙ্গে থাকা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ।’
নিবর বলেন, ‘শিরোনাম’ নামের সিনেমাটি ঈদে মুক্তির পরিকল্পনা ছিল। কিছু কারণে ঈদে মুক্তি পায়নি। এছাড়া এই সিনেমার কাজ অল্পকিছু বাকি আছে। সেটা শেষ করবো। এই সিনেমার কাজ শেষ না করে ‘গোলাপ’ সিনেমার শুটিং করছে পারছি না। কারণ, এই দুই সিনেমায় চুল-দাঁড়ির ব্যাপারটা ভিন্ন ভিন্ন। তাই এই মাসে ‘শিরোনাম’ শোষ করে ‘গোলাপ’-এর শুটিং শুরু করবো।’
চিত্রনায়ক নিরব র্যাম্প থেকে বিজ্ঞাপন, সেখানে থেকে নাটকের পর রূপালি পর্দায় পা রাখেন। সিনেমায় হিসাবের তালিকা পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে। কখনো রোমান্টিক, আবার কখনো অ্যাকশন হিরোর ভূমিকায় অভিনয় নিয়ে দর্শকের মন ছুঁয়ে গেছেন। ১৪ বছর ধরে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছেন ঢাকাই সিনেমায়।
