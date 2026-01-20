  2. বিনোদন

যে কারণে শাকিবের সঙ্গে সিনেমা করেন চঞ্চল চৌধুরী

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০৮ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
যে কারণে শাকিবের সঙ্গে সিনেমা করেন চঞ্চল চৌধুরী
শাকিব খানের সঙ্গে সিনেমা করার কারণ জানলেন চঞ্চল চৌধুরী

দেশে জনপ্রিয় দুই তারকা শাকিব খান ও চঞ্চল চৌধুরী। দুইজন একসঙ্গে কাজ করেছেন ‘তুফান’ সিনেমায়। শাকিব নায়ক আর চঞ্চল ছিলেন খল চরিত্রে। দুজনেই অভিনয় দিয়ে বাজিমাত করেছেন সেই ছবিতে। সেটি বক্স অফিসেও ম্যাজিক দেখিয়েছে।

আবারও এই জুটিকে একসঙ্গে পর্দায় দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন ভক্ত-অনুরাগীরা। জানা গেছে, চলতি বছরে ‘তুফান ২’ সিনেমার শুটিং শুরু হবে। আগামী বছরে সিনেমাটি দর্শক প্রেক্ষাগৃহে দেখতে পারে। সিক্যুয়েলটি নির্মিত হবে প্রথম পর্বটির চেয়েও বেশি বাজেট ও চমক নিয়ে। পরিচালনায় থাকছেন রায়হান রাফীই।

গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর এক হোটেলে চঞ্চল চৌধুরী নতুন সিনেমা ‘শাস্তি’ মহরতে উপস্থিত হন। সেখানে সাংবাদিক শাকিবে খানে সঙ্গে সিনেমা অভিনয় কারণে জানতে চাইলে চঞ্চল চৌধুরী বলেন, ‘শাকিব খানের হিউজ একটা অডিয়েন্স আছে। আমাদের কাজেরও কিছু দর্শক আছে। সেটা তুলনামূলকভাবে হয়তো কম বেশি যাই হোক না কেন। আমার চিন্তা ছিল, আমরা একসঙ্গে কাজ করলে সব ধরণের দর্শক পাব। সিঙ্গেল স্ক্রিনে হলভর্তি দর্শক হবে। সিনেপ্লেক্সেও পাবো।’

তিনি জানান, শাকিব খানের সঙ্গে কাজ করাটা উপভোগ করেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প ‘শাস্তি’ নিয়ে ২০০৪ সালে সিনেমা বানিয়েছিলেন চাষী নজরুল ইসলাম। একই গল্প আবার আসছে পর্দায়। তবে হুবহু নয়, গল্পটিকে এই সময়ের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন করে লেখা হয়েছে চিত্রনাট্য। ‘শাস্তি’ নামের সিনেমাটি বানাচ্ছেন লিসা গাজী। এ সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছেন চঞ্চল চৌধুরী, পরীমনি, আনান সিদ্দিকা ও অর্ক দাস।

আরও পড়ুন
যুক্তরাষ্ট্রে চার নায়কের সঙ্গে সময় কাটালেন শাবনূর
চঞ্চল চৌধুরীকে নিয়ে যে গোপন আফসোস প্রকাশ করলেন পরীমনি

ঢাকার জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার লাকির রহস্যময় মৃত্যুকে ঘিরে সিনেমার গল্প। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সংবাদমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয় একটি পরিবারের গোপন অন্ধকার, বিশ্বাসঘাতকতা ও নীরব লড়াইয়ের গল্প।

‘শাস্তি’ সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন তিন দেশের চারজন প্রযোজক। বাংলাদেশ থেকে আছেন লিসা গাজী ও আরিফুর রহমান, পাকিস্তান থেকে আবিদ আজিজ মার্চেন্ট এবং ভারত থেকে আছেন অপূর্বা বক্সী।

নির্মাতা লিসা গাজী জানান, আগামী অক্টোবর ও নভেম্বরে ‘শাস্তি’ সিনেমার শুটিং হবে। এর আগে সেপ্টেম্বর থেকে চলবে শিল্পীদের নিয়ে রিহার্সাল। এরপর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উৎসবে অংশ নেবে সিনেমাটি।

 

এমআই/এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।