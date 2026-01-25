  2. বিনোদন

ওমরা পালনে সৌদি আরবে মারিয়া মিম

প্রকাশিত: ০৫:০১ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
মারিয়া মিম

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত স্পেনের নাগরিক মডেল ও অভিনেত্রী মারিয়া মিম ওমরা পালন করতে সৌদি আরবে পৌঁছেছেন। গতকাল (২৪ জানুয়ারি) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টের মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেন তিনি। তার এই ধর্মীয় সফরকে ঘিরে এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়েছে আলোচনা।

ফেসবুক পোস্টে মারিয়া মিম লেখেন, “আলহামদুলিল্লাহ, সর্বোত্তম দাওয়াত এসে পৌঁছেছে। আল্লাহ আমাকে তার ঘরে ডেকেছেন।” পোস্টটির সঙ্গে তিনি হ্যাশট্যাগ হিসেবে ব্যবহার করেন #উমরাহ২০২৬ ও #লাব্বাইকাল্লাহুম্মালব্বাই। পোস্ট প্রকাশের পরপরই ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাকে শুভেচ্ছা ও দোয়ায় স্মরণ করছেন।

মারিয়া মিম বাংলাদেশে পরিচিত মুখ হলেও তিনি স্পেনের নাগরিক। ব্যক্তিজীবনে তিনি অভিনেতা সিদ্দিকুর রহমানের প্রাক্তন স্ত্রী। ২০১২ সালের ২৪ মে তাদের বিয়ে হয়। পরের বছর তাদের সংসারে আসে একমাত্র পুত্রসন্তান আরশ হোসেন। তবে দাম্পত্য জীবনের টানাপোড়েনের কারণে ২০১৯ সালে তাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়।

বিবাহবিচ্ছেদের পর থেকে মারিয়া মিম একাই জীবনযাপন করছেন। এই সময়ে তিনি নিজেকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে আসছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিয়মিত নিজের নানা ছবি ও মুহূর্ত শেয়ার করেন তিনি, যা নিয়ে নেটিজেনদের মধ্যে প্রায়ই আলোচনা-সমালোচনা দেখা যায়। যদিও এসব বিষয়ে তিনি বরাবরই নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকেছেন এবং ব্যক্তিস্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

তবে এবার তার এই ওমরা পালন অনেকের কাছেই ব্যতিক্রমী ও ইতিবাচক বার্তা বহন করছে। শোবিজ অঙ্গনের একজন পরিচিত মুখের এমন ধর্মীয় সফর স্বাভাবিকভাবেই ভক্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অনেকেই মন্তব্যের ঘরে তার জন্য দোয়া ও শুভকামনা জানিয়েছেন।

