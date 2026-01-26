অভিনয় ছেড়ে দিচ্ছেন অনন্ত-বর্ষা, কী হবে সিনেমার

অভিনয় ছেড়ে দিচ্ছেন অনন্ত-বর্ষা, কী হবে সিনেমার
অনন্ত জলিল দেশের একজন প্রতিষ্ঠিত গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। সাভারে ১২ হাজার জনবল নিয়ে বিশাল ফ্যাক্টরি চালান তিনি। তার সেই ব্যবসায় ধ্স নেমেছে। ফ্যাক্টরিতে কর্মী সংখ্যা এখন ৪ হাজারে এসে ঠেকেছে। ব্যবসায়িক সংকট কাটানোর আপ্রাণ চেষ্টায় আপাতত সে দিকেই মনোযোগ দিয়েছেন এজে।
এ কারণে সিনেমাকে ‘আপাতত বিদায়’ জানালেন অনন্ত জলিল। ব্যবসার অবস্থা এতটাই খারাপ যে অভিনয় নিয়ে কোনো চিন্তা করছেন না এখন। পেন্ডিং থাকা কাজও শেষ করতে পারছেন না। তার স্ত্রী চিত্রনায়িকা বর্ষাকেও আর সিনেমায় দেখা যাবে না।
সম্প্রতি এই ঘোষণা দিয়েছেন অনন্ত জলিল নিজেই। সেক্ষেত্রে তাদের নিয়ে নির্মিতব্য ছবিগুলোর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে।
মোস্ট ওয়েলকাল, দিন দ্য ডে সিনেমাগুলোর এই নায়ক ও প্রযোজক বলেন, ‘সিনেমা করলেও সিনেমার জন্য পাগল ছিলাম না। বিজনেস মাইন্ডের হওয়ায় শুটিংয়ের ফাঁকে ব্যবসার খোঁজ নিতাম। ব্যবসার একটা ভালো অবস্থায় না যাওয়া পর্যন্ত আমার সিনেমায় যাওয়া এখন ঠিক হবে না।’
অনন্ত জলিল আরও বলেন, ‘যখন কোনো কাজে সংকট থাকে, সেই কঠিন সময় কাটিয়ে উঠতে আমি সেদিকে ফোকাস করছি। এটা আমার ক্যারেক্টার। এখন ব্যবসা ভালো যাচ্ছে না, এদিকে নজর না দিয়ে সিনেমা নিয়ে পড়ে থাকলে সামনে আরও কঠিন অবস্থায় পড়ে যাবো।’
২০০৮ সালে প্রযোজনা ও অভিনয়ের মাধ্যমে সিনেমায় এসেছিলেন অনন্ত জলিল। তখন থেকে তার প্রতিটি সিনেমায় সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী বর্ষা। অনন্ত বলেন, ‘যখন সিনেমা করবো আবার একসঙ্গে করবো। না করলে দুজনের কেউ করবো না। এটা তো আমাদের পেশা না, আমরা শখে কাজ করি।’
অনন্ত জলিলের ‘নেত্রী দ্য লিডার’ এবং ‘অপারেশন জ্যাকপট’ দুটি সিনেমার শুটিং এখনো শেষ হয়নি। জাজের ব্যানারে মাসুদ রানা সিরিজের ‘চিতা’ নামের আরেক সিনেমার মহরত হলেও শুটিং হয়নি। এই সিনেমাগুলোর ভবিষ্যৎ কী?
অনন্ত বলেন, ‘যদি কখনও ভালো সময় আসে করব, নইলে না।’
