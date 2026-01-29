আবুল হায়াতের নাটকে শ্যামল-মৌ জুটি

আবুল হায়াতের নাটকে শ্যামল-মৌ জুটি
প্রায় এক বছরের বিরতি শেষে আবারও পরিচালকের আসনে বসলেন বরেণ্য অভিনেতা ও নির্মাতা আবুল হায়াত। গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুরের একটি রিসোর্টে গত মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে তার নতুন নাটক ‘সখিনা’র শুটিং। প্রয়াত কথাসাহিত্যিক রাবেয়া খাতুনের গল্প অবলম্বনে নির্মিত এই নাটকের চিত্রনাট্যও করেছেন আবুল হায়াত নিজেই।
শুটিং স্পট থেকে বুধবার দুপুরে আবুল হায়াত বলেন, ‘রাবেয়া খাতুন খালার গল্পের ভাণ্ডার বিশাল। তার অনেক গল্প আছে যেগুলো অল্প বাজেটেও ভালোভাবে নির্মাণ করা সম্ভব। ‘সখিনা’ গল্পটি পড়ে মনে হয়েছে এটি নিয়ে কাজ করা যায়। তাই আবার পরিচালনায় ফেরা।’
গ্রামীণ পটভূমিতে নির্মিত এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী মৌসুমী মৌ। তার বিপরীতে দেখা যাবে শ্যামল মাওলাকে।
নাটকটি নিয়ে আবুল হায়াত বলেন, ‘রাবেয়া খাতুনের গল্পে এবং আবুল হায়াতের পরিচালনায় কাজ করার সুযোগ পাওয়া সত্যিই সৌভাগ্যের। গল্প ও চরিত্র দুটোই খুব শক্তিশালী।’
বর্তমান কাজের ব্যাপারে আবুল হায়াত জানান, আগের মতো নিয়মিত ও টানা কাজ আর করছেন না তিনি। পছন্দের গল্প ও চরিত্র বেছে নিয়েই কাজ করছেন। তিনি বলেন, ‘এখন কাজের পাশাপাশি পরিবার ও বিশ্রামের সময়টাকেও গুরুত্ব দিই। তবে অভিনয় বা নির্মাণ থেকে দূরে থাকলে নিজের ভেতর এক ধরনের শূন্যতা কাজ করে।’
নাটকটিতে আরও অভিনয় করছেন নরেশ ভূঁইয়া ও বদরুল হাসান খান। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে নাটকটি প্রচারের পরিকল্পনা রয়েছে।
এমআই/এলআইএ