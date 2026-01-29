সেই ছোট্ট ‘ভুতু’ এখন অনেক বড়, করলেন জয়ার ছোটবেলার চরিত্র

সেই ছোট্ট ‘ভুতু’ এখন অনেক বড়, করলেন জয়ার ছোটবেলার চরিত্র
ভারতের জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘ভুতু’র ছোট্ট নায়িকা আর্শিয়া মুখোপাধ্যায়। দেখতে দেখতে সেই ছোট্ট ভুতু এখন অনেক বড়। নাটকের গন্ডি পেরিয়ে তিনি সিনেমাতেও ব্যস্ত হতে চাইছেন। এরইমধ্যে বড় পর্দায় দেখা মিলেছে তার। এবার আসছে আর্শিয়ার দ্বিতীয় সিনেমা ‘ওসিডি’ আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাচ্ছে।
সিনেমার ট্রেলারে দেখা গেছে, তিনি জয়া আহসানের ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করেছেন।
আর্শিয়া গণমাধ্যমে জানালেন, ‘এই ছবির পরিচালক সৌকর্য ঘোষালের স্ত্রী পূজা দিদির সঙ্গে আগে থেকেই সম্পর্ক ছিল। তার পরামর্শে পরিচালক আমাকে কাস্ট করেছেন। ছবিতে কাজের অভিজ্ঞতা অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল। কারণ আমি তখন মধ্যবিত্ত শিক্ষার্থী। তবে সহ-অভিনেতা এবং পরিচালক আমাকে সবসময় গাইড করেছেন।’
‘ওসিডি’ সিনেমার গল্পে একটি স্পর্শকাতর বিষয় উঠে এসেছে। তা হলো শিশুদের ওপর নির্যাতন। আর্শিয়া যে চরিত্রে অভিনয় করেছেন, সে ছোটবেলায় বিভিন্ন অন্যায়ের শিকার হয়ে বড় হয়ে প্রতিশোধ নিতে শুরু করে।
তিনি জানান, ‘চরিত্রটা বুঝতে বড় হয়ে আরও সহজ হয়েছে। শুটিং সময় অনেক কিছু শেখার সুযোগ হয়েছে। বাবার চরিত্রে অনিমেশ ভাদুরীর সঙ্গে কাজ করার সময় একটি সিন ছিল যেখানে আমাকে চড় মারতে হতো। চড় মারার আগে উনি নিজেই ক্ষমা চেয়েছিলেন, এটা স্মৃতিতে রয়ে গেছে।’
ওসিডি ছবিতে দেখা যাবে আর্শিয়কে
আর্শিয়া ভবিষ্যতের পরিকল্পনা জানিয়ে বলেন, ‘মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হলে ধারাবাহিক, সিনেমা বা ওয়েব সিরিজ সবই করতে চাই। নায়িকা হিসেবে বড় হয়ে আরও পরিপক্কভাবে অভিনয় করতে চাই।’
এলআইএ