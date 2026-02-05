অভিনয় ছাড়ার ঘোষণা অভিনেত্রীর, জানালেন ‘দ্বীনের পথে শান্তি’ খোঁজার কথা

অভিনয় ছাড়ার ঘোষণা অভিনেত্রীর, জানালেন ‘দ্বীনের পথে শান্তি’ খোঁজার কথা
ছোটপর্দায় ধীরে ধীরে নিজের জায়গা তৈরি করে নিয়েছিলেন। অভিনয়ে ব্যস্ততা, দর্শকপ্রিয়তা-সব মিলিয়ে সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ারই অপেক্ষা করছিল সামনে। ঠিক এমন সময় হঠাৎ করেই শোবিজ ছাড়ার ঘোষণা দিলেন অভিনেত্রী নওবা তাহিয়া।
বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) দিনগত রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে বিনোদন অঙ্গন থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি। সেখানে নওবা লেখেন, শোবিজে চারটি সুন্দর বছর কাটানোর পর থামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। এই যাত্রা তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় ছিল বলেও উল্লেখ করেন, এবং এ সময়টায় পাশে থাকা সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
পোস্টে নিজের সিদ্ধান্তের কারণও ব্যাখ্যা করেন এই অভিনেত্রী। নওবা জানান, এখন তিনি তার দ্বীন, ভেতরের শান্তি, শেখা এবং কাছের মানুষের সান্নিধ্যে স্বস্তি খুঁজে পেয়েছেন। শিক্ষা ও ব্যক্তিগত উন্নয়নে মনোযোগ দেওয়ার এই সময়টাকে তিনি জীবনের জন্য সঠিক অধ্যায় বলেই মনে করছেন।
নওবা স্পষ্ট করে দেন, এখন থেকে তার কোনো নতুন কাজ আর আসবে না- না নাটক, না টিভিসি, না ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। তবে আগে করা কিছু কাজ ভবিষ্যতে প্রকাশ পেতে পারে, যদিও সেগুলোর সঙ্গে তিনি আর সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকবেন না বলেও জানান।
সবশেষে দর্শক-ভক্তদের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নওবা লেখেন, এত দিন যে ভালোবাসা ও সমর্থন পেয়েছেন, তার জন্য তিনি হৃদয়ের গভীর থেকে কৃতজ্ঞ।
এ বিষয়ে নওবা গণমাধ্যমকে বলেন, অভিনয় ছাড়ার কারণগুলো তিনি তার পোস্টেই উল্লেখ করেছেন, এর বাইরে অন্য কোনো কারণ নেই।
আরও পড়ুন:
ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্য হলো ক্ষমতা: রাজিব
আবারও বাবা হলেন ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’র পলাশ
উল্লেখ্য, ছোটবেলায় শিশুদের অনুষ্ঠান উপস্থাপনার মাধ্যমে মিডিয়ায় পথচলা শুরু হয় নওবা তাহিয়ার। বড় হওয়ার পরও উপস্থাপনায় ছিলেন সরব। পরে নাটক ও ওটিটিতে অভিনয় করে দর্শকের নজর কাড়েন। তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে ‘চুপি চুপি’, ‘প্রথম প্রেমে বানান ভুল’, ‘মায়াপূরাণ’, ‘শুধু তুমি’, ‘কন্ট্রোল প্লাস জেড’ এবং ওয়েবফিল্ম ‘পুনর্মিলন’।
এমএমএফ