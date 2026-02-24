পাকিস্তান সিরিজ খেলতেই দেশে আসবেন সাকিব, প্রত্যাশা আসিফ আকবরের
প্রায় দুই বছর ধরে জাতীয় দলের বাইরে রয়েছেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। ভারতের বিপক্ষে সিরিজের পর আর লাল-সবুজ জার্সিতে মাঠে নামা হয়নি এই তারকা ক্রিকেটারের। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের পর দায়ের হওয়া মামলাজনিত জটিলতায় দেশের মাটিতেও ফেরা হয়নি তার। তবে এবার নতুন করে জোরালো হচ্ছে প্রত্যাবর্তনের আলোচনা।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড) পক্ষ থেকে সাকিবের আইনি বিষয়গুলো নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর জানিয়েছেন, সাকিবের সংশ্লিষ্ট মামলার ফাইল যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।
তার ভাষ্য অনুযায়ী, বিসিবির সিইও ও সহ-সভাপতি ফারুক আহমেদ ইতোমধ্যে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছেন।
আসিফ বলেন, ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে ফেডারেশনগুলোর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এবং সেখানে সাকিবের ফাইলও উপস্থাপন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ফাইলটি সচিবের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। তার মতে, ফাইল জমা দেওয়ার মাধ্যমে বিসিবির প্রাথমিক দায়িত্ব শেষ। এখন বাকি সিদ্ধান্ত সরকারের।
তিনি আরও জানান, ৫ আগস্টের পর দায়ের হওয়া মামলাগুলো পুনর্বিবেচনার বিষয়ে সরকারের ইতিবাচক অবস্থান আশাব্যঞ্জক। সেই প্রেক্ষাপটে সাকিবের বিষয়েও দ্রুত সিদ্ধান্ত আসতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। আসন্ন পাকিস্তান সিরিজেই সাকিবকে দলে পাওয়ার প্রত্যাশার কথাও জানান আসিফ।
সব মিলিয়ে আইনি জটিলতা কাটলে আবারও জাতীয় দলে দেখা যেতে পারে সাকিব আল হাসানকে। এমন আশাতেই অপেক্ষা করছে দেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা।
এলআইএ