  2. বিনোদন

৭০০ কোটির ‘রাকা’, ভয়ংকর লুক দেখে হতবাক ভক্তরা

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৪১ পিএম, ০৮ এপ্রিল ২০২৬
৭০০ কোটির ‘রাকা’, ভয়ংকর লুক দেখে হতবাক ভক্তরা
৭০০ কোটির ‘রাকা’, ভয়ংকর লুক দেখে হতবাক ভক্তরা

দক্ষিণী সুপারস্টার আল্লু অর্জুনের ৪৪তম জন্মদিন উপলক্ষে ভক্তদের জন্য বিশেষ চমক নিয়ে এলেন নির্মাতা অ্যাটলি। প্রকাশ করা হয়েছে বহুল প্রতীক্ষিত সায়েন্স ফিকশন সিনেমা ‘AA22 x A6’-এর আনুষ্ঠানিক নাম। সিনেমাটির অফিসিয়াল নাম ঘোষণা করা হয়েছে ‘রাকা’।

মোট ৯টি ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে ৯টি পোস্টার। তার মধ্যে আছে বাংলাও।

প্রকাশিত পোস্টারে একেবারে ভিন্ন রূপে ধরা দিয়েছেন আল্লু অর্জুন। সেখানে তাকে দেখা যাচ্ছে এক রহস্যময় ‘ওয়্যারউলফ’-ধাঁচের চরিত্রে। অর্থাৎ এমন এক মানবসদৃশ প্রাণী, যে প্রয়োজনে ভয়ংকর জন্তুর রূপ ধারণ করতে পারে। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, মাথার নতুন লুক এবং পশুর থাবার আড়ালে আংশিক মুখ; সব মিলিয়ে চরিত্রটি ঘিরে তৈরি হয়েছে দারুণ কৌতূহল।

‘রাকা’ একটি অ্যাকশনধর্মী সায়েন্স ফিকশন সিনেমা। এটি দিয়ে প্রথমবারের মতো একসঙ্গে কাজ করছেন আল্লু অর্জুন ও অ্যাটলি। ভারতীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, এটি হতে যাচ্ছে ভারতের অন্যতম ব্যয়বহুল সিনেমা। এর সম্ভাব্য বাজেট ধরা হয়েছে ৭০০ থেকে ৮০০ কোটি রুপি।

দুই পর্বের এই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে প্রধান নারী চরিত্রে দেখা যেতে পারে দীপিকা পাড়ুকোনকে। পাশাপাশি গুঞ্জন রয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকতে পারেন রশমিকা মান্দান্না, ম্রুণাল ঠাকুর ও জাহ্নবী কাপুর। এছাড়া বিশেষ একটি চরিত্রে টাইগার শ্রফের উপস্থিতির কথাও শোনা যাচ্ছে।

শোনা যাচ্ছে, এই সিনেমায় একাধিক চরিত্রে দেখা যেতে পারে আল্লু অর্জুনকে। এটি দর্শকদের জন্য বাড়তি আকর্ষণ তৈরি করেছে। সব মিলিয়ে ‘রাকা’ এখন থেকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।

নির্মাতা অ্যাটলি জানিয়েছেন, এটি তার অন্যতম স্বপ্নের প্রজেক্ট, যেখানে হলিউডের শীর্ষস্থানীয় ভিএফএক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। বড় পর্দায় সিনেমাটি দেখতে দর্শকদের অপেক্ষা করতে হবে ২০২৭ সাল পর্যন্ত।

উল্লেখ্য, এটি আল্লু অর্জুনের ২২তম সিনেমা এবং অ্যাটলির ষষ্ঠ পরিচালনা। দুই পর্বের এই মেগা প্রজেক্ট নিয়ে ইতোমধ্যেই তৈরি হয়েছে ব্যাপক প্রত্যাশা।

 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।