কোথায় হবে আশা ভোঁসলের শেষকৃত্য, চলছে প্রস্তুতি

কোথায় হবে আশা ভোঁসলের শেষকৃত্য, চলছে প্রস্তুতি
ভারতীয় সংগীতজগতের কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোঁসলে আর নেই। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পুরো সংগীত ও চলচ্চিত্র অঙ্গনে।
পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আগামীকাল সকালে তার মরদেহ রাখা হবে মুম্বাইয়ের বাসভবনে। সেখানে অনুরাগীরা শেষবারের মতো প্রিয় শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাবেন। এরপর বিকেল ৪টায় শিবাজী পার্কে সম্পন্ন হবে তার শেষকৃত্য।
রোববার হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। হাসপাতাল ও পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শেষ মুহূর্তে তাকে বাঁচানোর সব চেষ্টা করা হলেও তা ব্যর্থ হয়।
সংগীতজগতে তিনি ছিলেন এক অনন্য নাম। হিন্দি, মারাঠি, বাংলা, গুজরাটি সহ বহু ভাষায় হাজার হাজার গান গেয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন উপমহাদেশের সংগীত ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।
তার দীর্ঘ ক্যারিয়ারে তিনি পেয়েছেন দেশের সর্বোচ্চ সম্মান দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার এবং পদ্ম বিভূষণসহ একাধিক জাতীয় ও ফিল্মফেয়ার পুরস্কার।
‘পিয়া তু আব তো আ যা’, ‘দম মারো দম’, ‘চুরা লিয়া হ্যায় তুমনে’র মতো অসংখ্য গান তাকে অমর করে রেখেছে শ্রোতাদের হৃদয়ে। বাংলায় গেয়েছেন ‘একটা দেশলাই কাঠি জ্বালাও’সহ বহু কালজয়ী গান।
ব্যক্তিগত জীবনের নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছিলেন সংগীতের এক জীবন্ত ইতিহাস। তার প্রয়াণে থেমে গেল এক সুরের যুগ, কিন্তু শিবাজী পার্কে শেষ বিদায়ের প্রস্তুতিতে বেজে উঠছে কোটি ভক্তের হৃদয়ের শোকসুর।
