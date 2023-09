এবার তিরুপতি মন্দির দর্শন নিয়ে সমালোচনার মুখে শাহরুখ

বলিউড বাদশা শাহরুখের ‘জওয়ান’ মুক্তি পাবে আর একদিন পরেই। এর আগেই চারদিকে আলোচনার ঝড় বইছে সিনেমাটি নিয়ে। ‘পাঠান’ মুক্তির ৯ মাসের মাথায় আবারও বড়পর্দায় আসছেন কিং খান।

আরও পড়ুন: বাংলাদেশে ‘জওয়ান’ সিনেমার অগ্রিম বুকিং শুরু বুধবার

‘জওয়ান’ মুক্তির আগেই বিভিন্ন মন্দিরে ছুটছেন শাহরুখ। কয়েকদিন আগে জম্মু গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে গিয়ে পূজা দেন বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে। এবার তিরুপতির মন্দিরে দেখা গেল এ অভিনেতাকে। সঙ্গে ছিলেন তার কন্যা সুহানা খান।

আরও পড়ুন: যেসব সিনেমায় কালজয়ী হয়ে থাকবেন শাহরুখ খান

মঙ্গলবার (৫ সেপ্টেম্বর) খুব ভোরে মেয়ে সুহানাকে নিয়ে শাহরুখ তিরুপতি মন্দিরে পৌঁছান। সেখানে গিয়ে দক্ষিণ ভারতীয়দের কায়দায় ধুতি ও মুণ্ড পরে পূজা দিলেন। সঙ্গে দক্ষিণী কুর্তা ও উত্তরীয় ছিল। সুহানার পরনে ছিল সাদা সালোয়ার। সোমবার রাতে যখন বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে যান সেই সময় মুখ ঢাকা ছিল শাহরুখের।

#WATCH | Andhra Pradesh: Actor Shah Rukh Khan, his daughter Suhana Khan and actress Nayanthara offered prayers at Sri Venkateshwara Swamy in Tirupati pic.twitter.com/KuN34HPfiv