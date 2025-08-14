ডি-ফ্যাব কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদ গঠন

ডি-ফ্যাব কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদ গঠন
ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ডি-ফ্যাব) কেন্দ্রীয় সংসদের আহ্বায়ক কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। নবগঠিত কমিটিতে বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেনকে প্রধান উপদেষ্টা করা হয়েছে।
এছাড়া বিএনপি মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. মওদুদ হোসেন আলমগীর (পাভেল) ও আমরা বিএনপি পরিবারের আহ্বায়ক সিনিয়র সাংবাদিক আতিকুর রহমান রুমনকে উপদেষ্টা মনোনীত করা হয়েছে।
আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স অ্যান্ড হাসপাতালের ফার্মাসিস্ট মো. আসাদুল্লাহ মিয়া। সদস্য সচিব হয়েছেন জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের পার্লামেন্ট মেডিকেল সেন্টারের ফার্মাসিস্ট মো. নাজমুল হুদা। মোট ৪১ সদস্যের এ আহ্বায়ক কমিটি আগামী এক মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করবে।
- আরও পড়ুন
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ আগামী সপ্তাহে: ইসি সচিব
প্রধান বিচারপতির সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ
আহ্বায়ক মো. আসাদুল্লাহ মিয়া ও সদস্য-সচিব মো. নাজমুল হুদা এক যৌথ বিবৃতিতে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। তারা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং উপদেষ্টামণ্ডলীর প্রতি ধন্যবাদ জানান।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ, ড্যাব, এম-ট্যাবসহ সব পেশাজীবী সংগঠন ও বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের সঙ্গে একযোগে অপপ্রচার রোধে এবং রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে ডি-ফ্যাব। পরিশেষে, সব পর্যায়ের ফার্মাসিস্ট ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করা হয়।
এসইউজে/কেএসআর/জেআইএম