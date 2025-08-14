ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ আগামী সপ্তাহে: ইসি সচিব

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ আগামী সপ্তাহে: ইসি সচিব
ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণের চিন্তা করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ লক্ষ্যে ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণা করবে ইসি। এ নির্বাচনের শুরু থেকে ফলাফল গেজেটে প্রকাশ পর্যন্ত কাজের ফর্দ নিয়ে আসছে রোডম্যাপের ঘোষণা। আগামী সপ্তাহে এ রোডম্যাপ ঘোষণা করা হবে।
বৃহস্পবিার (১৪ আগস্ট) নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান ইসি সচিব আখতার আহমেদ।
২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে রোজার আগে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা এসেছে প্রধান উপদেষ্টার কাছ থেকে। নির্বাচন কমিশনও বলছে, ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে ভোটের তফসিল দেবে ইসি। তবে আগামী সপ্তাহে দেওয়া রোডম্যাপে নির্বাচনী কাজের সময়ভিত্তিক বাস্তবায়নসূচি থাকবে।
নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ২০০৭-০৮ সাল থেকে কাজের অগ্রগতি তুলে ধরে রোডম্যাপ প্রকাশের রেওয়াজ চলে এসেছে। সর্বশেষ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের দেড় বছর আগে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে রোডম্যাপ দিয়েছিল তৎকালীন ইসি। বর্তমান ইসিও এ ধরাবাহিকতা বজায় রাখছে।
ইসি সচিব আখতার আহমেদ বলেন, ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের বিষয়ে রোডম্যাপ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আশা করছি, আগামী সপ্তাহে আমাদের নির্বাচনী রোডম্যাপ দিতে পারবো। আমাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
ভোটার তালিকা, সীমানা পুনঃনির্ধারণ, দল নিবন্ধন, নির্বাচনী আইনের সংস্কার, সরঞ্জাম কেনাকাটা, দল ও অংশীজনের সঙ্গে সংলাপ, প্রশিক্ষণ, মুদ্রণ, আইনশৃঙ্খলা সভা, নির্বাচনী কর্মকর্তাদের নিয়ে সভাসহ তফসিলের আগে-পরে প্রস্তুতির ফর্দ থাকবে এ রোডম্যাপে।
বর্তমান কমিশন ২০২৪ সালের নভেম্বরে যোগ দেওয়ার পর ২০২৫ সালের ডিসেম্বরকে সময়সূচি ধরে একটা প্রাথমিক কর্মপরিকল্পনা সাজিয়েছিল। এবার ফেব্রুয়ারিতে ভোটের সম্ভাব্য সময়সীমা নির্ধারণ হওয়ার পর নতুন সময় ধরে কর্মপরিকল্পনাটির পরিমার্জন চলছে।
কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে ১৮ অগাস্ট এ নিয়ে বৈঠক করার কথা রয়েছে। ইসির অনুমোদনের পর তা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হতে পারে।
