  2. জাতীয়

প্রধান বিচারপতির সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৪ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন।

সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক কুশল বিনিময় করেন এবং দ্বিপক্ষীয় বিচারিক সহযোগিতা, মানবাধিকার সংরক্ষণ ও আইনের শাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সুপ্রিম কোর্টের গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সাক্ষাৎকালে প্রধান বিচারপতি তার দায়িত্ব গ্রহণের এক বছরে বিচার বিভাগের উন্নয়নে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন। তিনি একটি স্বাধীন, শক্তিশালী ও ন্যায়ভিত্তিক বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলো সম্পর্কেও আলোচনা করেন। এছাড়া, বাংলাদেশে মানবাধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগের ভূমিকা নিয়েও তিনি কথা বলেন।

মার্কিন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন প্রধান বিচারপতি হিসেবে তার এক বছর পূর্তিতে অভিনন্দন জানান এবং বিচার বিভাগের উন্নয়নে তার গৃহীত পদক্ষেপগুলোর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি প্রধান বিচারপতির নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ, যেমন—বিচার বিভাগ সংস্কারের রোডম্যাপ ঘোষণা, বিচারিক সেবায় স্বচ্ছতা আনতে ১২ দফা নির্দেশনা, আইনি সহায়তার জন্য ক্যাপাসিটি টেস্ট চালু, সুপ্রিম জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিলের মাধ্যমে উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের আইন প্রণয়ন, বিচারপ্রার্থীদের জন্য হেল্পলাইন চালু এবং নিম্ন আদালতের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে ‘কার্যকর ও সময়োপযোগী’ হিসেবে অভিহিত করেন।

রাষ্ট্রদূত আশা প্রকাশ করেন, আগামী দিনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে প্রধান বিচারপতির বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি আরও জানান, বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাষ্ট্র সর্বোচ্চ সহযোগিতা দেবে।

