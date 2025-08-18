ক্যানসার হাসপাতাল উন্নয়নে কোটি টাকা অনুদান দেবে জামায়াত

ক্যানসার হাসপাতাল উন্নয়নে কোটি টাকা অনুদান দেবে জামায়াত
জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের উন্নয়নে জামায়াতের পক্ষ থেকে এক কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দলটির মনোনীত ঢাকা-১৭ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ও বাংলাদেশ ফার্টিলিটি হসপিটালের চেয়ারম্যান ডা. এস এম খালিদুজ্জামান।
সোমবার (১৮ আগস্ট) সকালে হাসপাতালের সামনে মানববন্ধন ও সমাবেশে অংশ নিয়ে তিনি এ তথ্য জানান। এদিন জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্র অচল থাকা এবং প্রশাসনের বিভিন্ন দুর্নীতির প্রতিবাদে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন ডা. এস এম খালিদুজ্জামান। তিনি বলেন, ‘হাসপাতালের ৮টি রেডিওথেরাপি মেশিনের মধ্যে মাত্র ২টি সচল রয়েছে, বাকিগুলো অচল। অথচ কার্যকর যন্ত্র দিয়েও দালাল চক্রের কারণে সাধারণ রোগীরা সঠিক সেবা পাচ্ছেন না। আমার বাবা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান, তাই এ রোগের যন্ত্রণার কষ্ট আমি জানি।’
আরও পড়ুন:
- মাইলস্টোনে আহতদের চিকিৎসায় সন্তুষ্ট ব্রিটিশ হাইকমিশনার
- সব ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের দোষারোপ করে লাভ নেই: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা
তিনি আরও বলেন, রোগীদের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে পরীক্ষার সব যন্ত্র দ্রুত সচল করতে হবে। হাসপাতালটিতে গত এক সপ্তাহ ধরে সিরিঞ্জ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে, যা রোগীর সেবায় চরম সংকট সৃষ্টি করেছে।
ঢাকা সিটি করপোরেশনের ২০ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদপ্রার্থী মিজানুর রহমান খানের পরিচালনায় আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ভাষানটেক উন্নয়ন ফোরামের চেয়ারম্যান ডা. আহসান হাবীব, গুলশান পূর্ব নাগরিক উন্নয়ন ফোরামের সদস্য সচিব আব্দুল মোতালেব মইন, সাবেক ক্যান্সার হাসপাতালের কর্মকর্তা শাহজাহান সরকার, সমাজসেবক আনোয়ার এলাহি এবং ঢাকা-১৭ আসনের প্রচার সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ।
এসময় বক্তারা অনতিবিলম্বে হাসপাতালের সব যন্ত্রপাতি সচল করা, দুর্নীতি বন্ধ করা এবং রোগীদের জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার দাবি জানান।
এসইউজে/এনএইচআর/এমএস