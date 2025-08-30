নার্সদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকতে হবে: ফরহাদ মজহার
স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে উন্নত ও শক্তিশালী করতে হলে নার্সদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন কবি ও চিন্তক ফরহাদ মজহার।
তিনি বলেন, শুধু ডাক্তার সিদ্ধান্ত দিলে হবে না। মাথায় রাখতে হবে, আমরা জনগণের অংশ, ডাক্তারি শিল্পের নয়। গণবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা পরিষদ গড়ে তুলতে হবে। সেবার বিষয়ে গুরুত্ব না দিলে মানুষ আপনাদের পাশে দাঁড়াবে না। নার্সিংকে স্বাস্থ্যব্যবস্থার কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
শনিবার (৩০ আগস্ট) ‘অপার সম্ভাবনার নার্সিং পেশা, বৈষম্য-প্রতিবন্ধকতা-হতাশা, সরকার ও প্রশাসনের দায় এবং সমাধানে করণীয়’ শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
ফরহাদ মজহার বলেন, ডাক্তার ও নার্সের কাজ যৌথ। ডাক্তার কিন্তু নার্স ছাড়া কোনো কাজই করতে পারেন না। এমনকি দক্ষ ও প্রশিক্ষিত নার্স ছাড়া ডাক্তার সার্জারিও করতে পারেন না।
তিনি বলেন, নার্সদের পদ, পদায়নসহ নানাবিধ সমস্যা আছে। নিজেদের গ্রুপিংও আছে, শুনেছি। ঐক্যবদ্ধ হয়ে আগাতে পারলে কেউ না কেউ আমাদের কথা শুনবে। ড. ইউনূসও শুনবেন। জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নার্সদের সম্মানের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যথাযথ সম্মান দিতে হবে। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। নার্সিং পেশার উন্নতি ছাড়া স্বাস্থ্য সেক্টরের উন্নতি হবে না।
তিনি বলেন, অধিকাংশ চিকিৎসক ওষুধ লেখেন সেটা যেটা কোম্পানি বলে। প্রাইভেট সেক্টর নার্সদের জন্য ইতিবাচক হতে পারে না। তারা ব্যবহারই করবে শুধু।
ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক মাঈনুল হাসান সোহেল বলেন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান নার্সিং ও মিডওয়াফারি অধিদপ্তর। এখানে টাকা ছাড়া সেবা পাওয়া যায় না। আমি বিপদগ্রস্ত একজন নার্সের বদলির জন্য অন্তত ২০ বার বলেও হয়নি। কারণ, টাকা ছাড়া সেখানে কাজ হয় না।
তিনি বলেন, আপনাদের মধ্যকার বিভাজন পেশাগত উন্নতির পথে অন্তরায়। এটা গুছিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগুলো সুফল মিলবে।
বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের (বিএনএ) সভাপতি ড. মো. শরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো. আসাদুজ্জামান জুয়েলের সঞ্চালনায় সভায় নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক জরিনা খাতুনসহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন।
