চালু হলো দেশের প্রথম রোবটিক রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার

চালু হলো দেশের প্রথম রোবটিক রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার
বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের প্রথম রোবটিক রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার উদ্ধোধন করা হয়েছে।
রোববার (৩১ আগস্ট) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের লেকচার গ্যালারিতে এই রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের উদ্ধোধনী অনুষ্ঠান হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম।
উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. সাইদুর রহমান, বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম প্রমুখ।
চীন সরকারের সহায়তায় তৈরি এ রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার এআই সিস্টেমেটিক থেরাপি সেন্টার। এটি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার। ১০ হাজার বর্গফুট জায়গা নিয়ে সেন্টারটি স্থাপন করা হয়েছে।
কেউ যখন হাঁটাচলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন তখন এখানে চিকিৎসা নিতে পারবেন। এছাড়া স্ট্রোকের কারণে যেসব রোগীর হাত-পা শক্ত হয়ে যায় এই সেন্টারে চিকিৎসার মাধ্য রোগীর হাত-পা স্বাভাবিক করা সম্ভব। সবমিলিয়ে আধুনিক ও উন্নত চিকিৎসা মিলবে এই সেন্টারে।
এছাড়া স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি, জন্মগত বা অর্জিত পক্ষাঘাত, ফ্রোজেন শেল্ডার, নার্ভ ইনজুরি, দুর্ঘটনায় আহত ও পঙ্গু, জটিল অর্থোপেডিক কন্ডিশন, সেরিব্রাল পালসি, গিলিয়েন-ব্যারে সিনড্রোম, দীর্ঘমেয়াদি ব্যথাজনিত বা বডি স্টিফনেস রোগের চিকিৎসা মিলবে আধুনিক এই সেন্টারে।
এনএস/কেএসআর/এমএস