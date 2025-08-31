নুরের শারীরিক অবস্থা উন্নতির দিকে: ঢামেক পরিচালক
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন। তার শারীরিক অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।
রোববার (৩১ আগস্ট) সকালে সাংবাদিকদের তিনি জানান, নুর বর্তমানে চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। তার অবস্থা আগের তুলনায় ভালো হলেও এখনো কিছু জটিলতা রয়েছে।
আরও পড়ুন:
- ফোন করে নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন রাষ্ট্রপতি
- নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন খালেদা জিয়া
- যতবার হামলার শিকার হয়েনছে নুরুল হক নুর
তিনি বলেন, নুরুল হক নুরের শরীরে চারটি গুরুতর সমস্যা ধরা পড়েছে। এগুলো হলো- নাকের হাড় ভেঙে যাওয়া, চোয়ালের হাড়ে ভাঙন, চোখে গুরুতর আঘাত এবং মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ। তবে চিকিৎসার ফলে মাথার ভেতরের রক্তক্ষরণ ধীরে ধীরে কমছে।
তিনি আরও জানান, সর্বশেষ সিটি স্ক্যান পরীক্ষার রিপোর্ট আশাব্যঞ্জক এসেছে। যদিও নুর এখনো কিছুটা ট্রমায় আছেন, তবে চিকিৎসকরা বলছেন তার অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। ছয় সদস্যের মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে নুরুল হক নুরের চিকিৎসা চলছে। আমাদের চিকিৎসকরা নিয়মিত তার সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন বলেও জানান তিনি।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাতে রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টি (জাপা) ও গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। জাপার কার্যালয়ের সামনে দিয়ে গণঅধিকার পরিষদের একটি মিছিল যাওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হামলায় গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হকসহ বেশ কয়েকজন আহত হন।
কাজী আল আমিন/এসএনআর/এমএস