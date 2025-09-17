প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ ও প্রতিবেদকের বক্তব্য
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের বিভিন্ন অনিয়ম নিয়ে গত মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) জাগো নিউজে প্রকাশিত ‘চাঁদাবাজ-টেন্ডারবাজ-দালালদের দখলে ঢাকা মেডিকেল’ শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন ছাত্রদলের সাবেক তিন নেতা। তারা হলেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের সাবেক সহ-সভাপতি ও ঢামেক ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ডা. জাভেদ আহমেদ, ছাত্রদলের সাবেক স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. মাহমুদুল হাসান খান সুমন ও সাবেক সহ-সভাপতি মারুফ এলাহী রনি।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) ওই তিন ছাত্রনেতার স্বাক্ষর করা প্রতিবাদ লিপিতে বলা হয়েছে, ‘প্রতিবেদনটিতে যে ধরনের তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ভিত্তিহীন। আমরা স্পষ্টভাবে জানাতে চাই, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা ব্যাহত করা বা চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজিতে জড়িত থাকার অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য। আমাদের জড়িয়ে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, তা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্রমূলক অপপ্রচার ছাড়া কিছুই নয়। আমরা কখনো কোনো ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক বা অংশীদার নই। রোগীদের জোরপূর্বক কোথাও পাঠানো কিংবা অবৈধ আর্থিক লেনদেনের সঙ্গেও আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এ ধরনের বিভ্রান্তিকর সংবাদে আমাদের সামাজিক মর্যাদা, ব্যক্তিগত সুনাম ও পেশাগত জীবনে বিরূপ প্রভাব পড়েছে।’
প্রতিবেদকের বক্তব্য
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নিয়ে জাগো নিউজে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি চিকিৎসক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিযোগ এবং একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে সবপক্ষের বক্তব্যসহ তৈরি করা হয়েছে। এতে প্রতিবেদকের নিজস্ব কোনো মতামত বা বক্তব্য তুলে ধরা হয়নি।
