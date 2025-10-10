প্রতিদিন ৩৫ জন স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছেন
আজ দেশে পালিত হচ্ছে ত্রয়োদশ স্তন ক্যানসার সচেতনতা দিবস। ২০১৩ সাল থেকে বাংলাদেশ স্তন ক্যানসার সচেতনতা ফোরাম প্রতিবছর ১০ অক্টোবর দিনটিকে সচেতনতার প্রতীক হিসেবে পালন করে আসছে। এবারের প্রতিপাদ্য ‘জেনে নিন, জেগে উঠুন- স্ক্রিনিং জীবন বাঁচায়’।
ফোরামের প্রধান লক্ষ্য সাধারণ মানুষের মধ্যে স্তন ক্যানসার প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় ও সময়মতো চিকিৎসা গ্রহণে উৎসাহিত করা।
- বাংলাদেশে বাড়ছে স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, প্রতি বছর বাংলাদেশে গড়ে ১৩ হাজার নারী স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হন এবং ৬ হাজারের বেশি নারী মারা যান। দেশে প্রতিদিন প্রায় ৩৫ জন নারী নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছেন- যার মধ্যে অধিকাংশ রোগ ধরা পড়ে দেরিতে, ফলে চিকিৎসা সফল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।
গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক ক্যানসার হাসপাতালের প্রকল্প সমন্বয়কারী ও ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ডা. হাবিবুল্লাহ তালুকদার রাসকিন বলেন, গত বিশ বছরের সচেতনতায় মানুষ তথ্য পাচ্ছে, কিন্তু প্রতিরোধ ও স্ক্রিনিং সেবায় আগ্রহ সেই মাত্রায় বাড়েনি।তাই এবারের বার্তা- জানা যথেষ্ট নয়, জেগে ওঠা দরকার। সময়মতো স্ক্রিনিংই পারে জীবন বাঁচাতে।
- দেশব্যাপী নানা আয়োজন ও প্রতীকী গোলাপি শোভাযাত্রা
এ বছর ফোরামের ৫৩টি সংগঠন যৌথভাবে দিবসটি উপলক্ষে কর্মসূচি পালন করছে। এর বাইরে আরও বহু সংগঠন এককভাবে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করছে।
কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মিলনায়তনে অধ্যাপক ডা. হাবিবুল্লাহ তালুকদার রাসকিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয় গোলটেবিল আলোচনা।
অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেন স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশনের সদস্য ও কমিউনিটি ক্লিনিক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ডা. জাকির হোসেন, স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশনের সদস্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাবেক আঞ্চলিক উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. মোজাহেরুল হক, বিএসএমএমইউ এর অনকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সৈয়দ আকরাম হোসেন, নারী অধিকার সংস্কার কমিশনের সদস্য ও জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. হালিদা হানুম আখতার, নারী উদ্যোগ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা মাশহুদা খাতুন শেফালী,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপক ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ।
এছাড়াও অংশ নেন দেশের খ্যাতনামা অনকোলজিস্ট, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, রোটারি ক্লাব ও বিভিন্ন নারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
আলোচনা সভার আগে প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে বের হয় প্রতীকী গোলাপি শোভাযাত্রা, যা আশপাশের এলাকা প্রদক্ষিণ করে। এতে অংশ নেয় ফোরামের সদস্য সংগঠনগুলো- গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক ক্যানসার হাসপাতাল, কমিউনিটি অনকোলজি সেন্টার ট্রাস্ট, প্রশিকা, ওয়ার্ল্ড ক্যানসার সোসাইটি-বাংলাদেশ, ওয়াইডাব্লিউসিএ, পল্লীমা মহিলা পরিষদ, রোটারি ক্লাব অব ঢাকা গোল্ডেন সিটি, ইনার হুইল ক্লাব অব গুলশান লেক সিটি, খুরশীদ জাহান হক ইনস্টিটিউট অব ক্যানসার রিসার্চ এন্ড হসপিটাল-দিনাজপুর প্রভৃতি।
- সচেতনতা থেকে চিকিৎসা: ‘গোলাপি সড়ক’ কর্মসূচি
ডা. রাসকিন জানান, ৩০-৩১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে ‘গোলাপি সড়ক শোভাযাত্রা’- ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনা হয়ে চলবে এই যাত্রা। গোলাপি সাজে সজ্জিত বাসে স্বেচ্ছাসেবীরা প্রায় ১৫টি স্থানে আলোচনা সভা, পথসভা ও লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে সচেতনতা বাড়াবেন।
এছাড়া ধানমন্ডি ৬ নম্বর সড়কে অবস্থিত গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক ক্যানসার হাসপাতালে স্বল্প খরচে কেমোথেরাপি ও সার্জারি সুবিধা চালু আছে। বিশেষভাবে দরিদ্র নারীদের জন্য মাত্র ৫ হাজার টাকায় স্তন ক্যানসার অপারেশনের সুযোগ রাখা হয়েছে, যা দেশীয় ক্যানসার চিকিৎসায় এক অনন্য উদ্যোগ।
- বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ: নিয়মিত পরীক্ষা জীবন রক্ষার চাবিকাঠি
বিশেষজ্ঞরা বলেন, ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রেই স্তন ক্যানসার প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত হলে সম্পূর্ণভাবে নিরাময়যোগ্য। প্রতি মাসে নারীদের উচিত স্ব-পরীক্ষা করা, বছরে অন্তত একবার ক্লিনিক্যাল ব্রেস্ট এক্সামিনেশন করানো, এবং ৪০ বছরের পর থেকে নিয়মিত ম্যামোগ্রাম করানো।
ডা. হালিদা হানুম আখতার বলেন, স্ক্রিনিং মানেই নিরাপত্তা। প্রতিরোধই চিকিৎসার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়।
