ডিএনসিসিতে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন উদ্বোধন রোববার

ডিএনসিসিতে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন উদ্বোধন রোববার
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) উদ্যোগে আগামীকাল রোববার (১২ অক্টোবর) মাসব্যাপী টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করা হবে। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে এই ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করবেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার।
শনিবার (১১ অক্টোবর) বিকেলে ডিএনসিসির জনসংযোগ কর্মকর্তা জোবায়ের হোসেন স্বাক্ষরি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
এর আগে গত ৮ অক্টোবর গুলশানের নগর ভবনে সংবাদ সম্মেলন করে ডিএনসিসি। ওই সংবাদ সম্মেলনে ডিএনসিসির প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমরুল কায়েস চৌধুরী জানান, মোট ১৮ কর্মদিবসে ২,১৮১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৭ লাখ ৬০ হাজার ৭৯০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও কমিউনিটির প্রায় ৫ লাখ ৩৩ হাজার ২৭৯ জন শিশুকে টাইফয়েড টিকা দেওয়া হবে। এর মধ্যে ১২ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মোট ১০ দিন টিকা দেওয়া হবে (শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)। আবার ১৩ অক্টোবর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী ইপিআই টিকাদান কেন্দ্রগুলোতে মোট ১৮ দিন টিকা দেওয়া হবে (শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)।
এ ছাড়া ১ নভেম্বর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত স্যাটেলাইট বা আউটরিচ ইপিআই কেন্দ্রগুলোতে টিকা দেওয়া হবে (শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)। প্রতিটি টিমে দুইজন টিকাদান কর্মী ও তিনজন ভলান্টিয়ার কাজ করবে। ক্যাম্পেইনের সেশন প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত চলবে (শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)।
যেসব শিশুর জন্মনিবন্ধন নেই তারা কীভাবে টাইফয়েডের এই টিকা দেবে—এমন প্রশ্নের জবাবে ডিএনসিসির প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বলেন, অনলাইনে টাইফয়েড টিকা রেজিস্ট্রেশনের সময় শিশুর জন্ম নিবন্ধন নম্বর দিতে হয়। তবে অনেক শিশুর জন্মনিবন্ধন নেই। তারা রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারছে না। এমন শিশুরা টিকাদান কেন্দ্র এবং স্কুলে গিয়ে সংশ্লিষ্টদের সহায়তায় টিকা নিতে পারবে।
এমএমএ/এমএমকে/এএসএম