গ্রীন ডেল্টা-ব্র্যাক ব্যাংক তারা অ্যাওয়ার্ড পেলেন ডা. রাসকিন
ক্যান্সার সচেতনতা সৃষ্টিতে অসাধারণ ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ গ্রীন ডেল্টা-ব্র্যাক ব্যাংক তারা অ্যাওয়ার্ড পেলেন অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবুল্লাহ তালুকদার রাসকিন।
গ্রীন ডেল্টা ইনস্যুরেন্সের সহযোগিতায় ও বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ব্র্যাক ব্যাংক শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) তাদের প্রধান কার্যালয়ে ‘রাইসিং অ্যাবাভ ফিয়ার’ শীর্ষক স্তন ক্যান্সার সচেতনতা সেশনের আয়োজন করে। সেশন শেষে ‘পিঙ্ক ম্যান’ নামে পরিচিত অধ্যাপক ডা. রাসকিনকে তার দীর্ঘদিনের ক্যান্সার সচেতনতা ও জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের জন্য সম্মাননা স্মারক দেওয়া হয়।
অধ্যাপক ডা. রাসকিন বাংলাদেশ ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সমন্বয়ক। তিনি জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ক্যান্সার এপিডেমিওলজি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। বর্তমানে তিনি গণস্বাস্থ্য কমিউনিটি বেইজড ক্যান্সার হাসপাতাল প্রকল্পের সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশ ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস ফোরাম আয়োজকদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) বাংলাদেশ ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস ফোরামের সমন্বয়ক ইকবাল মাহমুদ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এমইউ/এএমএ/জেআইএম