এসডিজি অর্জনে কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি, কিছু ক্ষেত্রে স্থবিরতা
২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্তিমিত পর্যায়ে রয়েছে বলে স্বীকার করেছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম। তবে এসডিজি অর্জনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি উৎসাহব্যঞ্জক বলেও দাবি করেন তিনি।
রোববার (২৬ অক্টোবর) রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ফ্রম এভিডেন্স টু ওয়ে ফরওয়ার্ড: মিড টার্ম রিফ্লেকশনস অন হেলথ এসডিজি প্রগ্রেস ইন বাংলাদেশ শীর্ষক এক কর্মশালায় তিনি এ কথা বলেন।
স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বলেন, মা ও শিশু মৃত্যুহার আরও কমিয়ে আনতে, অসংক্রামক রোগে মৃত্যুহার হ্রাসে বা এসব কারণে মৃত্যু ঠেকাতে এর কারণসমূহ উদঘাটন ও নিরাময়ে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সমন্বিতভাবে এগিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্যখাতে বিদ্যমান সমস্যার জটিলতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে।
তিনি বলেন, মানুষের সুচিকিৎসা, সেবা দেওয়া ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে এরই মধ্যে সাড়ে ৭ হাজার ডাক্তারকে বিভিন্ন পদে পদোন্নতি, সাড়ে তিন হাজার ডাক্তার নিয়োগ সম্পন্ন হওয়ার পথে। এরই মধ্যে সাড়ে ৩ হাজার নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া নানারকম স্বাস্থ্যকর্মী ও প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগে কাজ করা হচ্ছে।
এসময় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তর, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
