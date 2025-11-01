প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

  2. স্বাস্থ্য

০১ নভেম্বর ২০২৫
অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগো নিউজে প্রকাশিত ‘‘জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট/অনুদানের ‘অবৈধ’ ৮ মেশিন এখন ‘গলার কাঁটা’’ শীর্ষক সংবাদের একটি বাক্যের বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন হাসপাতালটির জুনিয়র কনসালটেন্ট ও আবাসিক চিকিৎসক ডা. মো. একরামুল রেজা।

শনিবার (১ নভেম্বর) পাঠানো এক প্রতিবাদলিপিতে তিনি বিষয়টি জানান।

প্রতিবাদলিপিতে ডা. মো. একরামুল রেজা বলেন, ‘আপনার বহুল প্রচারিত অনলাইন জাগো নিউজে ১ নভেম্বর অনুদানের ‘অবৈধ’ ৮ মেশিন এখন ‘গলার কাঁটা’ শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদের একটি অংশে উল্লেখ করা হয় আমি উক্ত মেশিন গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করছি। আমি এ ধরনের তথ্যের প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’

এতে আরও উল্লেখ করা হয়, ‘বাস্তব ঘটনা হচ্ছে, এবিসি প্রতিষ্ঠানে আমার ভাই চাকরি করেন। তাদের অফিসিয়াল প্রতিনিধি এ বিষয়ে জানতে আমার কাছে এলে আমি তাদের যথাযথ বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়া অনুসরণের পরামর্শ দিই। আমি কোনোভাবেই কাউকে চাপ প্রদান বা সুপারিশ করিনি। পরে এ বিষয়ে কোনো ঘটনার সঙ্গেও আমি সম্পৃক্ত ছিলাম না। এ সংক্রান্ত বিষয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়, যারা সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উক্ত কমিটির কারও সঙ্গেও আমার কোনো যোগাযোগ হয়নি।’

প্রতিবেদকের বক্তব্য

সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিসহ সংশ্লিষ্ট সবার বক্তব্য নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। এতে প্রতিবেদকের নিজস্ব কোনো বক্তব্য নেই।

