  2. স্বাস্থ্য

ডেঙ্গু আক্রান্ত ৭০ হাজার ছাড়ালো

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২০ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
ডেঙ্গু আক্রান্ত ৭০ হাজার ছাড়ালো
প্রতিদিন শত শত ডেঙ্গুরোগী ভর্তি হচ্ছে হাসপাতালে/ফাইল ছবি

দেশে এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গুর প্রকোপ কমছেই না। প্রতিদিন শত শত ডেঙ্গুরোগী ভর্তি হচ্ছে হাসপাতালে। চলতি বছর এমন রোগীর সংখ্যা ৭০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এসময়ে মারা গেছেন ২৭৮ জন।

শনিবার (১ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৬৫১ জন। এ নিয়ে চলতি বছর মোট ভর্তি হয়েছেন ৭০ হাজার ৫১৩ জন। তবে নতুন করে কেউ মারা যাননি।

যারা নতুন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তাদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১২৯ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৯৮ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১২০ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ১২০ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১১৭ জন, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৩ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২৯ জন, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২২ জন ও সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) তিনজন রয়েছেন।

আরও পড়ুন
ডেঙ্গু রোধ করা যাচ্ছে না কেন?
কুয়েত মৈত্রী হাসপাতাল: ক্যানসারসহ তিন ইউনিটের নির্মাণকাজ ৬ মাসের মধ্যে সম্পন্নের নির্দেশ
পরিবারের সদস্যদের বাইরেও অঙ্গদান করা যাবে, অধ্যাদেশ অনুমোদন

গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন ৬৫৭ জন ডেঙ্গুরোগী। এ নিয়ে চলতি বছর আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ছাড়পত্র পেয়েছেন ৬৭ হাজার ৪৫৯ জন।

এ বছর মাস হিসেবে সবচেয়ে বেশি ২২ হাজার ৫২০ জন আক্রান্ত হয়েছেন গত অক্টোবরে। এর আগের মাস সেপ্টেম্বরে সংখ্যাটি ছিল ১৫ হাজার ৮৬৬ জন। আর সবচেয়ে কম ৩৩৬ জন ভর্তি হন গত মার্চে।

এবার মোট আক্রান্তের মধ্যে ৩৭ দশমিক ৯ শতাংশ নারী ও ৬২ দশমিক ১ শতাংশ পুরুষ। মৃতদের মধ্যে নারী ৪৬ দশমিক ৮ শতাংশ এবং পুরুষ ৫৩ দশমিক ২ শতাংশ।

২০২৪ সালে দেশে মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছিল এক লাখ এক হাজার ২১৪ জন এবং মৃত্যু হয়েছিল ৫৭৫ জনের। এর আগের বছর ২০২৩ সালে ডেঙ্গুতে মারা যান সর্বোচ্চ এক হাজার ৭০৫ জন এবং আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিন লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন।

একিউএফ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।