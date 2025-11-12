এনসিপি সমর্থিত চিকিৎসকদের নতুন সংগঠন এনএইচএ
স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ), ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) ও ন্যাশনাল ডক্টরস ফোরামের (এনডিএফ) মতো চিকিৎসকের নতুন সংগঠনের আত্মপ্রকাশ হয়েছে। জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সমর্থিত এই সংগঠনটির নাম- ন্যাশনাল হেলথ অ্যালায়েন্স (এনএইচএ)।
বুধবার (১২ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর সেগুনবাগিচার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ হয়। এসময় ১৪২ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করেন এনসিপির সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। এনসিপির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ, ড্যাব, এনডিএফ ও নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনসহ স্বাস্থ্যখাতের বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
কমিটি ঘোষণা করে এনসিপির সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, শুধু এনএইচএর ডাক্তার হলে পদায়ন-প্রমোশন হবে, সুবিধা পাবেন, এমনটা নয়। সবার জন্য মেধা-যোগ্যতার ভিত্তিতে সবকিছু হবে। চিকিৎসক ও রোগীদের জন্য আমরা ইনসাফ কায়েম করবো।
এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা বলেন, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। শুধু সেবাদাতা নয়, সেবাগ্রহীতার দিকও বিবেচনা করতে হবে। গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী অনেক পরিবর্তন প্রয়োজন, সেটি ন্যাশনাল হেলথ অ্যালায়েন্স নিশ্চিত করবে, আশা করি। আমরা চাই জুলাইয়ের দিনগুলোর মতো চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার রাজনৈতিক পরিচয়ের ওপর নির্ভর করবে না৷
নবগঠিত এই কমিটির আহ্বায়ক শিশুবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. সদরুল আলম বলেন, আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভঙ্গুর। এটা বিভিন্ন দেশের তুলনায় একটা মানে উন্নীত করতে চাই। আমরা ট্রান্সপারেন্ট, ডেমোক্রেটিক ও ইনসাফের ভিত্তিতে স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন- এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, যুগ্ম সদস্যসচিব মাহমুদা মিতু, জাতীয় যুবশক্তির সদস্যসচিব জাহিদুল ইসলাম, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরোসার্জারি বিভাগের প্রধান ডা. জাহিদ রায়হান, বিসিএস ডক্টরস ফোরামের সভাপতি ডা. মোস্তাফিজুর রহমান, নবগঠিত কমিটির সদস্য সচিব ডা. আব্দুল আহাদ, মুখ্য সংগঠক ডা. ইউসুফ জামিল তিহান ও মুখ্য সমন্বয়ক ডা. হুমায়ুন কবির হিমু।
