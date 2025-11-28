অর্থোপেডিক চিকিৎসাসেবা নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু রোববার

অর্থোপেডিক চিকিৎসাসেবা নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু রোববার
বাংলাদেশের অর্থোপেডিক চিকিৎসা খাত দ্রুত বিকাশমান- এ ধারণাকে আরও শক্তিশালী করতে রোববার (৩০ নভেম্বর) শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ অর্থোপেডিক সোসাইটির (বিওএস) ৩৮তম আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন বসকন-২০২৫।
এবারই প্রথম দুই ভেন্যু- হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও ও বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) শহীদ আবু সাঈদ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে একযোগে অনুষ্ঠিত হবে সম্মেলনের বৈজ্ঞানিক সেশন।
শুক্রবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. মো. আবুল কেনান। তিনি বলেন, এখন উপজেলা পর্যন্ত অর্থোপেডিক সার্জন পৌঁছে গেলেও অবকাঠামো ও লজিস্টিক সংকট রয়ে গেছে। সার্জনরা আন্তরিক, তবে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এখনো অধরা। এ সম্মেলন সেই ব্যত্যয় পূরণে বড় ভূমিকা রাখবে।
এবারের বসকনে অংশ নিচ্ছেন বাংলাদেশসহ ভারত, জাপান, নেপাল ও পাকিস্তানের অভিজ্ঞ সার্জনরা। এরই মধ্যে দেশের এক হাজার ২৫ জন সার্জন রেজিস্ট্রেশন করেছেন। দুই দিনে থাকবে ৩০টি বৈজ্ঞানিক সেশন ও ২০২টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপনা। যাকে দেশে অর্থোপেডিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় জ্ঞান বিনিময় আয়োজন হিসেবে ধরা হচ্ছে।
মূল সম্মেলনের আগের দিন অনুষ্ঠিত হবে দুটি প্রি-কংগ্রেস ওয়ার্কশপ। সেখানে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেবেন। জুনিয়র চিকিৎসকদের দক্ষতা বাড়ানোই এ আয়োজনের প্রধান লক্ষ্য বলে জানান আয়োজক কমিটির সদস্যসচিব ডা. ইরফানুল হক সিদ্দিকী।
আরও পড়ুন
পুষ্টি সহায়তায় প্রাথমিক গর্ভপাতের হার ৩০ শতাংশ হ্রাস করে
আইসিইউয়ের ৪১% রোগীর শরীরে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না
সম্মেলনের অন্যতম বিশেষ দিক হলো- স্বাস্থ্য খাতের বিভিন্ন সংগঠনের শীর্ষ নেতারা একই মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন। ড্যাব, এনডিএফসহ বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি-মহাসচিবরা অংশ নেবেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। বিশেষজ্ঞদের মতে, চিকিৎসা অঙ্গনের পেশাদারদের এ ঐক্য স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী মর্যাদা) অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান। পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচিব, বিএমইউ উপাচার্য, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ শীর্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন।
অর্থোপেডিক সোসাইটির দাবি, বসকনে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা বিনিময় ভবিষ্যতের অর্থোপেডিক সার্জনদের জন্য নতুন দিশা তৈরি করবে। আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি, জটিল অস্ত্রোপচারের অগ্রগতি ও মাঠ পর্যায়ে সেবাব্যবস্থা জোরদারের রূপরেখা নিয়েও আলোচনা হবে।
দেশের অর্থোপেডিক সার্জনরা মনে করছেন, বসকন শুধু একটি সম্মেলন নয়, বরং বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানের আরও কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার একটি সুযোগ।
এসইউজে/একিউএফ/এএসএম