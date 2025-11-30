দশম গ্রেড চেয়ে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের কর্মবিরতি, রোগীদের ভোগান্তি

দশম গ্রেড চেয়ে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের কর্মবিরতি, রোগীদের ভোগান্তি
চাকরিতে দশম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবিতে দেশের সরকারি হাসপাতালগুলোতে কর্মবিরতি পালন করেছেন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টরা। রোববার (৩০ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত এ কর্মসূচি পালিত হয়।
তবে বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোতে কর্মবিরতির তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি। ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে এ চিত্র দেখা গেছে।
সরকারি হাসপাতালে কর্মবিরতির সময় রোগীদের রক্ত পরীক্ষা, এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, এমআরআইসহ অন্যান্য পরীক্ষা করতে গিয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে। বিশেষ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, নিটোর, নিউরোসায়েন্স হাসপাতালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবা ব্যাহত হয়।
অন্যদিকে ল্যাবএইড হাসপাতাল, পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল, ইবনে সিনা হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার, মেডিনোভা মেডিকেল সার্ভিসেস, বিএসএইচ হাসপাতালসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে কার্যক্রম ছিল স্বাভাবিক।
মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্ট দশম গ্রেড বাস্তবায়ন পরিষদ জানিয়েছে, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ও নার্সদের মতো তাদেরও চাকরিগত মর্যাদা দশম গ্রেডে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।
স্বাস্থ্যখাতে চলমান এ কর্মসূচি চিকিৎসাসেবা ব্যবস্থায় সামনে কী প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে সাধারণ রোগীসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।
