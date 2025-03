থাইল্যান্ডে শক্তিশালী ভূমিকম্পে ধসে পড়েছে ৩০ তলা নির্মাণাধীন একটি ভবন। এতে অন্তত ৪৩ জন শ্রমিক ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়েন। ভয়ংকর সেই মুহূর্তের ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে।

ভাইরাল একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, ভূমিকম্পের তীব্রতায় কাঁপছে আকাশছোঁয়া ভবনটি। কিছুক্ষণ পরেই আচমকা ধসে পড়ে সেটি, ধুলায় ছেয়ে যায় গোটা এলাকা। এসময় আতঙ্কে ছোটাছুটি করতে থাকেন আশপাশে থাকা মানুষজন।

তুর্কি বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, ভূমিকম্পে মিয়ানমারে অন্তত ২৫ জন এবং থাইল্যান্ডে একজন নিহত হয়েছেন। ব্যাংককে একটি বহুতল ভবন ধসে ৪৩ জন আটকা পড়েছেন বলে জানিয়েছে থাই পিবিএস।

